Chile tiene un nuevo desafío en la Copa Davis, donde por los Qualifiers enfrentará a Serbia. Los dirigidos porNicolás Massú no solo buscan la victoria, sino que también mantener un importante invicto.

El equipo nacional enfrenta a los balcánicos en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, donde esperan un gran apoyo local. Los europeos si bien no llegan con sus mejores jugadores, incluyendo la baja de Novak Djokovic, prometen poner dura tarea.

La racha de Chile con Massú

Así como Enzo Ferrari nació para hacer autos, Nicolás Massú lo hizo para estar al lado de una raqueta. Tan es así, que cuando el héroe olímpico se retiró como jugador a mediados de 2013, a fines de ese mismo año asumió como capitán de Chile en Copa Davis.

Desde entonces, Massú ya suma 12 años al mando de La Roja del tenis y así, 11 series de Copa Davis en condición de local. Todas con un denominador común: solo triunfos. Sí, desde que el Nico es el “jefe”, jamás ha caído en una llave dirigiendo en Chile.

ver también Tomás Barrios será la gran sorpresa de Chile en la Copa Davis: “Vengo jugando y con ritmo”

La primera fue ante Paraguay en 2014, con triunfo por 5-0 en el Club Palestino. De ahí en más, siempre que los dirigidos por Nicolás Massú han contado con el apoyo local, siempre han salido victoriosos. En el recuerdo han quedado llaves como las protagonizadas contra Colombia en 2016, Kazajistán en 2023 y Perú en 2024, entre otras.

Ahora contra Serbia es una nueva oportunidad para seguir estirando el invicto de Chile y agigantando la leyenda del viñamarino. La serie entre los nacionales y los balcánicos inicia este viernes 6 de febrero a las 18:00 horas.

Publicidad

Publicidad

Massú va por un nuevo0 triunfo con Chile. Imagen: Photosport

La primera jornada tendrá a Tomás Barrios (112°) ante el N°1 de Serbia, quien será Dusan Lajovic (123°), mientras Alejandro Tabilo (73°) medirá raqueta ante Ognen Milic (462°). El sábado será turno del dobles y los restantes dos singles, en caso de ser necesarios.