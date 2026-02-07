No fue una buena jornada la que vivió Dusan Lajovic este sábado en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

El serbio, que llegaba como el mejor posicionado de su equipo para enfrentar a Chile, no solo perdió ante Tomás Barrios en un partido apretado, sino que también terminó la jornada en una clínica tras un insólito accidente cuando abandonaba el recinto ñuñoino.

Lajovic (123°) cayó por 7-5 y 7-6 ante Barrios en un duelo muy disputado, pero marcado por el ambiente en las tribunas. El europeo se mostró incómodo en varios pasajes y protagonizó un cruce con el umpire Manuel Absolu, apuntando a la falta de control ante los gritos de algunos asistentes.

Lajovic apunta contra el público chileno en Copa Davis

Tras el encuentro, el balcánico conversó con la prensa y manifestó su molestia por los constantes comentarios desde la grada.

“Fue difícil jugar aquí. Sabíamos que no habría juego limpio, pero es la Copa Davis y no creo que eso decidiera el partido”, señaló tras su caída ante Barrios. Luego agregó: “Estábamos preparados para las provocaciones. La mayoría de la gente vino a disfrutar del tenis, pero algunos en la grada fueron muy groseros”. Y añadió: “Un aficionado me gritó: ‘¡Eres malo, eres malo!’. No hay necesidad de hablarles así a los tenistas. Eso no es algo que uno quiera oír en la cancha”.

También apuntó al trabajo del juez de silla por el control del público: “El árbitro debería haber manejado mejor la situación para que ambos tenistas pudieran sacar”. De todos modos, no le restó méritos a Barrios y cerró diciendo: “Mi rival fue mejor y jugó mejor en los momentos claves”.

Dusan Lajovic no tuvo una buena jornada en Copa Davis. (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

Barrios, por su parte, intentó calmar la situación y salió en defensa del serbio: “Dusan es muy caballero, una buena persona. A todos nos molesta cuando intentan desconcentrarnos justo antes del segundo saque”, indicó el chillanejo.

Sea como termine la serie, sin duda podemos adelantar que la visita a Santiago no será un grato recuerdo para el serbio.

