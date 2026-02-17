Será un hecho. El fin de semana de fiestas patrias en nuestro país, Chile se enfrentará a España en los octavos de final del Grupo Mundial en Copa Davis. Una oportunidad única para que el equipo de Nicolás Massú haga historia.

El “Vampiro” expondrá su larga racha invicta como local, con 12 series ganadas de 12 posibles, frente al último finalista del certamen, en una serie que se dará en cancha de arcilla, inmediatamente después del US Open, último Grand Slam de la temporada.

Una situación que a España le complica de sobremanera. Prueba de ello son los dichos de Jaume Munar, número 37° del ranking ATP, quien habló con el medio especializado Punto de Break y aseguró que jugar Copa Davis ante Chile, de visita, “es lo peor que te puede pasar“.

El miedo de España por jugar con Chile en Copa Davis

“La realidad es que enfrentarse a Chile, a nivel de condiciones, viaje y situación en el calendario, es de lo peor que te puede pasar“, fue lo primero que señaló el jugador hispano, quien respondió si es que estará presente en la serie.

“Después de lo que viví el año pasado en la Copa Davis, todo lo que me aportó… Te diría que lo que más me ayudó a crecer a nivel personal y profesional fue la derrota que tuve en Marbella. Entonces, a día de hoy, si me preguntas, yo tengo claro que quiero estar, si el capitán lo considera oportuno”, añade Munar.

En esa línea, el español sostiene que “la Copa Davis te engrandece como deportista en muchos sentidos. El calendario es largo, queda mucho y yo no sé lo que puede pasar de aquí a septiembre, pero por mi parte tengo claro que quiero jugar. Por ilusión no va a ser”.

Jaume Munar espera estar con España ante Chile por Copa Davis (Getty Images)

¿Cuándo se jugará esta serie?

A falta de confirmación oficial de la Federación Internacional de Tenis (ITF), el duelo entre Chile y España por los octavos de final del Grupo Mundial de Copa Davis se disputará en nuestro país, entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre.

