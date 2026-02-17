Es tendencia:
Tenis

Tras derrota en ATP de Río de Janeiro: Equipo de Copa Davis entrega potente respaldo a Cristian Garin

El tenista nacional preocupó por sus declaraciones luego de caer ante Thiago Tirante y poner en duda su continuidad en el circuito.

Por Felipe Pavez Farías

Garin recibe respaldo en momento complicado de la temporada
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTGarin recibe respaldo en momento complicado de la temporada

Cristian Garin alertó a los fanáticos del tenis por sus dichos tras la temprana despedida del ATP de Río de Janeiro. La raqueta nacional cayó ante Thiago Tirante por 7-5 y 6-3, por lo que estira la mala racha sin saber de victorias. 

Pero lo que más preocupó fueron los dichos del “Tanque” tras retirarse de la arcilla brasileña. “Han sido semanas difíciles. No me pude encontrar nunca cómodo. Estos días así no ayudan mucho, tengo que volver a encontrar una estructura”, indicó luego de la derrota frente al trasandino.

“Nadie va a estar bien, es imposible estar bien, ¿pero qué voy a hacer? Así es la vida, difícil, dura, pero elegí el tenis. Es mi profesión, lo amo. Pero días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa”, lamentó la raqueta nacional. Lo que de inmediato hizo referencia a los complicados momentos familiares que ha enfrentado tras la muerte de su padre. 

Equipo de Copa Davis respalda a Cristian Garin 

Así las cosas, el equipo de Copa Davis de Chile se refirió al tema y entregó todo su apoyo a Cristian Garín. Lo que fue liderado por Alejandro Tabilo, quien compartió con el “Tanque” en la pasada serie frente a Serbia. 

Tabilo recalcó que todo el equipo de Copa Davis respalda a Garin

Tabilo recalcó que todo el equipo de Copa Davis respalda a Garin

“Significó mucho que haya estado en Copa Davis. Demostró el compromiso y que siempre quiere ayudar con el equipo. Se agradece mucho, en especial con algo tan duro con lo que le pasó”, comentó Tabilo a Diario AS.

“Estuvimos muy unidos todos. Siempre juntos. Es algo que no podría describir como se siente. Solo él sabe cómo salir adelante. Pero estamos todos aquí apoyando para lo que necesita”, enfatizó. Por lo que el apoyo sigue más firme que nunca para Garin y desde su círculo más cercano solo desean que vuelva a jugar para retornar a su mejor versión. 

