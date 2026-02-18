Este miércoles continúa la acción de los chilenos en el ATP 500 de Río de Janeiro. En esta oportunidad se trata del único sobreviviente en el certamen carioca, Alejandro Tabilo (68°), quien enfrentará en los octavos de final al italiano Francesco Passaro (163° del mundo), lucky loser que sorprendió y derrotó en primera ronda a Dino Prižmić por parciales de 6-3 y 6-4.

Tabilo, en tanto, viene de imponerse en la ronda de 32 al estadounidense Emilio Nava en un gran encuentro en el que mostró contundencia y buen juego, ganando por un doble 6-3 el pasado lunes 16 de febrero.

Así, ‘Jano’ buscará extender esta jornada su buen momento deportivo, que le ha permitido escalar tres posiciones en el ranking ATP tras su buena actuación en el Argentina Open y meterse entre los 70 mejores del planeta. Conoce todos los detalles a continuación.

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Francesco Passaro?

El partido entre Alejandro Tabilo y Francesco Passaro se juega este miércoles 18 de febrero no antes de las 20:10 horas en la cancha Guga Kuerten por los octavos de final del ATP de Río.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Alejandro Tabilo por el Río Open?

El ATP de Río de Janeiro no contará con transmisión por TV en Chile. Es en ese contexto que la única manera para ver a Alejandro Tabilo será ONLINE a través de la plataforma de streaming, DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

Alejandro Tabilo busca su paso a los cuartos de final del ATP de Río. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

En caso de ganar: ¿Quién sería el próximo rival de Tabilo?

El vencedor del duelo entre Alejandro Tabilo y Francesco Passaro avanzará a la ronda de cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, donde se medirá al ganador de la serie que protagonizarán dos argentinos, Francisco Cerúndolo (19°) y Thiago Tirante (92°) (19:00 horas).