Alejandro Tabilo vs. Ignacio Buse EN VIVO: Horario y dónde ver las semifinales del ATP de Río

'Jano' intentará superar su mejor rendimiento histórico en un certamen de categoría 500.

Por Franccesca Arnechino

Alejandro Tabilo busca avanzar a la final del ATP de Río frente al peruano Ignacio Buse.
© Getty ImagesAlejandro Tabilo busca avanzar a la final del ATP de Río frente al peruano Ignacio Buse.

Este sábado el chileno Alejandro Tabilo (68° del mundo) salta a la cancha para disputar un duelo de alto voltaje ante el peruano Ignacio Buse (91°), por las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro.

El zurdo vive una semana soñada: por primera vez se instala entre los cuatro mejores de un torneo de esta categoría, luego de imponerse en un partidazo a Thiago Tirante (92°) por 7-6(2), 6-7(6) y 6-1.

Al frente tendrá a un Buse que también hace historia. El peruano ya había firmado los primeros cuartos de final para su país en un ATP 500 y ahora redobló la apuesta tras sorprender al italiano Matteo Berrettini (57°) por 6-3, 2-6 y 6-3.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Ignacio Buse?

El partido entre Alejandro Tabilo y Ignacio Buse está pactado para jugarse este sábado 21 de febrero no antes de las 18:00 horas de Chile en la cancha principal Guga Kuerten. Quien se imponga avanzará a la gran final, donde lo espera el ganador del cruce entre Tomás Etcheverry (51°) y Vit Kopriva (87°).

¿Cómo ver a Alejandro Tabilo por el Río Open?

Esta ronda del ATP de Río de Janeiro no contará con transmisión por TV en Chile, por ello es que la única manera para ver a Alejandro Tabilo por cuartos de final será de forma ONLINE a través de la plataforma de streaming, DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan Premium.

