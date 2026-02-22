Esta noche, el comediante Stefan Kramer será uno de los protagonistas de la primera jornada de la nueva edición del Festival de Viña del Mar, instancia en la que se presentará por cuarta vez sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Aunque su exitosa trayectoria como humorista es ampliamente conocida por el público, existe un aspecto poco difundido de su historia personal: antes de consolidarse como comediante, Kramer tuvo un pasado ligado al fútbol.

La desconocida faceta de Kramer como futbolista

El deportista fue parte de la Selección CD Manquehue, donde fue dirigido por Jorge Pellicer durante los años 90, levantando distintos títulos.

En conversación con La Cuarta el año 2018, el comediante señaló: “Tener a Jorge (Pellicer) de técnico fue espectacular. Me marcó su enseñanza y lo que logramos. No éramos talentosos pero ganamos todo. Fue capaz de impregnarnos de profesionalismo y sacar lo mejor de cada uno. A mí me motivó mucho y potenció mi juego”.

Kramer buscó el sueño de ser profesional e incluso se probó en las inferiores de Universidad Católica. “Yo me creía futbolista de verdad y pensé que me iba a dedicar a eso. El problema es que cuando me fui a probar me pusieron de lateral y no recibí ninguna pelota”.

“Al final le dije al entrenador si seguiría y no me dijo nada. Así que no se dio más y no quedé. Luego me lesioné la columna y la cadera. Ahí paré de jugar por mucho tiempo, pero ahora cuando puedo juego con mis amigos”, explicó al medio en aquella oportunidad.

¿A qué hora se presenta Kramer en Viña?

El comediante subirá al escenario de la Quinta Vergara después de la presentación de Gloria Estefan. La jornada arranca este domingo 22 de febrero a las 21:30 horas, por lo que el comediante saldría al escenario pasadas las 23 horas.