Jorge Valdivia volvió a encender la discusión sobre una de las comparaciones más recurrentes del fútbol chileno. La era de Marcelo Bielsa frente al exitoso ciclo de Jorge Sampaoli en la Selección Chilena.

En conversación con TVN, el “Mago” fue directo y aseguró que, desde su punto de vista, el equipo mostró un mejor nivel futbolístico durante el proceso que terminó con el título de la Copa América.

“Nosotros con Sampaoli jugábamos mucho mejor que con Bielsa”, lanzó de entrada el exvolante. Destacar que Valdivia jugó más y fue una pieza imprescindible con Sampaoli por el buen momento que estaba viviendo.

“En la época con el profe Bielsa era mucho vértigo, bueno, era lo que ustedes destacaban de la selección, que había mucho vértigo, que era una selección intensa”, explicó el “10”.

Valdivia prefiere el juego que tenían con Sampaoli

La clave de Sampaoli

“Creo yo, desde mi humilde opinión, que con Sampaoli teníamos la pausa también, un juego más asociado. Misma intensidad en la presión, misma coordinación y sincronización en las marcas”, sostuvo.

Además, apuntó a un factor clave. “Era un equipo que jugó mucho mejor porque además tenía jugadores mucho más consagrados. Un Alexis Sánchez que ya estaba triunfando, Arturo Vidal lo mismo, a diferencia de Bielsa, que los tuvo cuando recién estaban en sus inicios”, cerró.

Más allá de las comparaciones, las palabras del “Mago” vuelven a instalar una discusión que probablemente nunca tendrá un consenso total entre los hinchas de la Roja. El impacto de Bielsa en el nacimiento de la generación dorada y el salto competitivo que logró el equipo con Sampaoli en la banca.

