Esta semana arranca la temporada 2026 de la Copa Conmebol Sudamericana, certamen que tendrá entre sus protagonistas a Universidad de Chile y Palestino, dos elencos nacionales que buscarán dar pelea a nivel continental.

Para mala suerte de ambos clubes, el torneo solo permite que uno de los dos avance a la fase de grupos, por lo que todo se definirá este miércoles en un partido único en el Estadio Nacional, que además marca la revancha tras el polémico empate conseguido semanas atrás en La Cisterna.

En ese contexto, en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de este atractivo duelo por Copa Sudamericana: horario, TV y más.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs. Palestino?

El enfrentamiento entre Universidad de Chile y Palestino por la fase preliminar de la Copa Sudamericana se juega este miércoles 4 de marzo, a partir de las 21:30 horas de Chile, en el Estadio Nacional, sin público presente.

¿Dónde ver por TV o streaming a la U y Palestino?

El partido entre azules y árabes tiene una particularidad que no dejará contentos a muchos hinchas: no será transmitido por ESPN ni Disney+.

La señal que transmitirá EN VIVO este compromiso será DSports , exclusiva de DirecTV, en los siguientes canales:

Publicidad

Publicidad

DIRECTV

DSports: 610 (SD) – 1610 (HD).

¡Ojo! También podrás ver este encuentro de forma online y en vivo a través de las plataformas DGO (DirecTV Go) y Amazon Prime Video.

XI probable de Universidad de Chile

El conjunto universitario tendría una baja con respecto al último Superclásico. Se trata de Matías Zaldivia, suspendido tras su participación en el duelo ante Lanús en 2025. En su lugar ingresaría Bianneider Tamayo.

Con esto, la U formaría con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Bianneider Tamayo en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Marcelo Morales en el mediocampo; Javier Altamirano en la creación; y Eduardo Vargas junto a Juan Martín Lucero en ofensiva.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo comienza la fase de grupos de la Copa Sudamericana?

El ganador de esta llave avanzará a la fase de grupos de la Sudamericana, instancia que comenzará el 8 de abril y se extenderá hasta la semana del 27 de mayo de 2026.