Cristóbal Campos volvió a tocar la fibra del fútbol chileno tras compartir en su Instagram un video jugando futbolito y marcando un gol. Una imagen potente que rápidamente se llenó de reacciones y mensajes de apoyo.

Si bien no es la primera vez que se le ve en cancha tras la amputación de su pie derecho, este nuevo registro muestra un avance evidente en su proceso. Campos ya había reaparecido jugando de manera recreativa, pero ahora se le nota cada vez más suelto y confiado.

En el video se le ve participativo, moviéndose con decisión y celebrando el tanto con una sonrisa que dice más que mil palabras. El gol, más allá del resultado, se transformó en símbolo de resiliencia.

El ex arquero formado en Universidad de Chile ha ido compartiendo parte de su rehabilitación en redes sociales, dejando claro que su vínculo con el fútbol sigue intacto pese a la adversidad.

Cada vez más firme en la cancha

Lejos de ser un hecho aislado, la aparición en este nuevo partido confirma que su regreso a la actividad recreativa. No es casualidad que su proceso sigue avanzando con pasos cada vez más seguros.

Campos ya había dado señales previas de que quería volver a disfrutar de la pelota. Sin embargo, ahora su presencia en la cancha refleja mayor confianza y adaptación.

Cristóbal Campos no solo volvió a jugar, volvió a sonreír dentro de una cancha, reafirmando que su historia con el fútbol todavía tiene capítulos por escribir.

