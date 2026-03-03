En el Salón VIP del Estadio Elías Figueroa Brander se realizó la ceremonia de lanzamiento oficial del Campeonato Mundial Femenino U17 de Vóleibol 2026, certamen planetario que se disputará en agosto y que tendrá como sedes las ciudades de Santiago, Los Andes y San Felipe.

El evento es organizado por la Federación de Vóleibol de Chile, en conjunto con el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional del Deporte, el Gobierno Regional de Valparaíso y las Ilustres Municipalidades de Los Andes y San Felipe.

Todos han unido esfuerzos con un objetivo común: organizar un Mundial histórico y convertirlo en una verdadera fiesta deportiva para el país, especialmente para el Valle del Aconcagua.

Chile albergará el Mundial en agosto

“Enorme orgullo para Chile el Mundial Sub 17”

La actividad fue encabezada por el Presidente de la Federación de Vóleibol de Chile, Jorge Pino Madrid, quien destacó el significado que tiene este campeonato para el desarrollo del voleibol nacional.

“Este Mundial U17 Femenino 2026 no solo representa un enorme orgullo para Chile, sino también una oportunidad concreta para impulsar el desarrollo del vóleibol formativo y proyectar a nuestras futuras generaciones. Estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades nacionales y regionales para que Santiago y el Valle del Aconcagua vivan una verdadera fiesta deportiva de nivel mundial”, señaló.

Durante la ceremonia se subrayó la relevancia de albergar un evento de esta magnitud, que permitirá proyectar el talento joven del vóleibol femenino mundial, fortalecer el desarrollo deportivo nacional y posicionar a Chile como sede de grandes competencias internacionales.

En la ocasión se contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas:

Jaime Pizarro Herrera , Ministro del Deporte.

, Ministro del Deporte. Carmen Castillo Tauche , Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de San Felipe.

, Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de San Felipe. Manuel Rivera Martínez , Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Los Andes.

, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Los Andes. Leandro Torres Vega , Seremi del Deporte de la Región de Valparaíso.

, Seremi del Deporte de la Región de Valparaíso. Alejandro Blamey Alegría, Director Regional del Instituto Nacional del Deporte.

Chile tendrá un gran espectáculo deportivo en agosto

Asimismo, participaron representantes del área técnica de desarrollo de la Federación, encabezados por el profesional Raúl Pereyra, junto a la capitana nacional Dominga Soto Mayor Suárez, quienes destacaron el impacto que tendrá este Mundial en las futuras generaciones de deportistas.

Homenaje a Pizarro

En el marco de la ceremonia, la Federación de Vóleibol de Chile realizó un especial reconocimiento al Ministro del Deporte, Jaime Pizarro Herrera, destacando su permanente apoyo, colaboración y compromiso con el desarrollo del vóleibol nacional durante su gestión, contribuyendo de manera decisiva a que Chile sea sede de este importante campeonato mundial.

El Mundial U17 Femenino 2026 promete ser un hito para el deporte nacional, reuniendo a las mejores selecciones juveniles del planeta y consolidando a Santiago y al Valle del Aconcagua como escenarios de eventos deportivos de primer nivel.

