Última oportunidad de Neymar para volver a la selección de Brasil y jugar el Mundial 2026

La convocatoria para la próxima Copa del Mundo de la selección brasileña sin duda alguna es una de las que más miradas atrae.

Es que con la cantidad de nombres que tienen por puesto, la exigencia de Carlo Ancelotti es alta. Más aún considerando que cada vez aumenta la presión por ganar un sexto trofeo y también la presión de convocar a quien podría retirarse pronto: Neymar.

Si bien Ancelotti ha ido mostrando cada vez lo que quiere en el ataque, uno de sus favoritos, Rodrygo, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de su pierna derecha, por lo que debería estar fuera de las canchas por lo menos seis meses.

Esta lesión y proceso de recuperación significan que Rodrygo se perderá el Mundial 2026, considerando que el torneo empieza en tres meses y no alcanzaría a recuperarse. Entonces, el director técnico de la selección deberá cambiar nombres y se abren alternativas como Neymar, Endrick o Antony, entre otros.

ver también Una tras otra: El “bendito problema” que tiene Carlo Ancelotti en Brasil

‘Ney’ ha demostrado que quiere volver a la selección, también ha hecho entender varias veces que este puede ser su último mundial. Más aún considerando que hoy juega en el Santos, lo que da indicio a que cada vez su retiro se acerca más.

El retiro de Neymar cada vez está más cerca.(Foto: Michael Steele/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Ancelotti lo puede considerar, pero va a tener que ganarse un espacio ante nombres como: Vinicius Junior, Estevao, Joao Pedro. De hecho, junto a Rodrygo, Vitor Roque, Richarlison, Matheus Cunha y Luiz Henrique, formaron parte de la última Fecha FIFA con Brasil.

Entonces si Neymar quiere quedarse con un pasaje a Norteamérica, tendrá que superar el juego de ellos y de otros nombres que juegan en el máximo nivel a lo largo del mundo, pero considerando que hay un cupo que dejará el extremo del Real Madrid.

Neymar y las ganas de jugar su última Copa del Mundo

En su regreso al Santos, Neymar no ha conseguido la regularidad que buscó al salir del Al Hilal. Las lesiones han hecho que se pierda 31 partidos con su equipo por molestias físicas. Mientras que el inicio de este año ha sido más estable, aunque aún lejos de la su mejor versión.

Publicidad

Publicidad

Pese a todo esto, Ney quiere estar en el Mundial 2026, el que podría marcar su retiro. Entonces es grande la incertidumbre de que uno de los mejores brasileños de la historia sea llamado por Carlo Ancelotti, más aún con la buena forma de los otros atacantes de la ‘verdeamarela’.

¿Cuándo juega el Santos de Neymar?

Tras un doblete en su última actuación ante Vasco Da Gama, Neymar volverá a jugar por el Santos el próximo martes 10 de marzo. Ahí el ‘Peixe’ visitará al Mirassol en un partido correspondiente al Brasileirao.