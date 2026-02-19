Los problemas para Carlo Ancelotti en la selección de Brasil no se detienen. A menos de cuarto meses para que inicie el Mundial 2026 se le presentó una nueva decisión que tendrá que tomar para la convocatoria final de jugadores que llevará a la Copa del Mundo.

Se trata de Endrick, delantero de 19 años que fue elegido como delantero del mes de la Ligue 1. Esto, luego de tener un impacto inmediato en su llegada al Olympique de Lyon, donde en cuatro partidos de liga ya ha convertido tres goles y una asistencia.

Recién aterrizando en Francia, el atacante busca recuperar la confianza luego de que Xabi Alonso no haya contado con él durante su etapa al mando del Real Madrid. Ahora, con el equipo francés no solo suma minutos, sino que también aporta en juego y participa de las jugadas ofensivas.

El ex Palmeiras no había sido considerado en la última nómina de la Verdeamarela para la fecha FIFA de noviembre. Ahí Brasil tuvo dos amistosos ante Senegal y Túnez, en los que Ancelotti optó por elegir a Vinicius Junior, Rodrygo, Estevao, Vitor Roque, Joao Pedro, Richarlison, Matheus Cunha y Luiz Henrique.

Incluso en los últimos partidos oficiales de la selección brasileña ante Chile y Bolivia, Endrick tampoco fue convocado. Eso no es todo ya que, a los méritos que está haciendo, se le suma un nuevo problema para Carlo Ancelotti, que deberá decidir si sacar a uno de los jugadores con los que ha trabajado o dejar fuera a quien hoy es el mejor jugador de la liga francesa.

El caso Neymar es otro problema para Carlo Ancelotti

La convocatoria de Endrick es recién uno de todos los problemas que tiene Carlo Ancelotti en Brasil. Y es que la principal duda es si se decidirá en convocar a Neymar para la cita planetaria.

‘Ney’ no ha tenido regularidad en los últimos años. La rotura de ligamentos que sufrió en octubre de 2023 lo mantuvo cerca de un año fuera de las canchas. Entre toda la polémica, salió del Al Hilal, donde no pudo consolidarse y volvió a su gran amor en su país.

Pero en su retorno al Santos las lesiones no lo han dejado en paz. De hecho, se ha perdido 31 partidos con su equipo por molestias físicas y en lo que va de 2026, solo jugó 45 minutos.

Para ser parte de las opciones de Ancelotti en su último mundial, tiene que mantener constancia hasta el día que el DT entregue la nómina final. La presión del italiano por convocarlo es alta, no es solo porque sea quizá la última participación de Neymar; es que además es uno de los mejores jugadores del último tiempo y de los más queridos por su país