Fútbol Brasileño

Carlo Ancelotti es avergonzado y ninguneado públicamente cuando lo homenajeaba la selección brasileña

En Brasil estaban homenajeando a Carlo Ancelotti, pero dos campeones del mundo con la Verdeamarela terminaron incomodando y haciendo pasar una vergüenza pública al entrenador.

Por Diego Jeria

El desagradable momento que vivió Ancelotti en Brasil.
© Getty ImagesEl desagradable momento que vivió Ancelotti en Brasil.

El entrenador de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, vivió un incómodo momento durante el Segundo Foro Brasileño de Entrenadores de Fútbol, en Río de Janeiro, increpado directa en indirectamente frente a todos por romper la tradición de técnicos locales en la Verdeamarela.

Se suponía que la Confederación Brasileña de Fútbol realizaría un homenaje a varios entrenadores, entre ellos Ancelotti, pero dos históricos ex futbolistas se encargaron de dejar al italiano con ganas de haberse quedado en casa.

El campeón del mundo con Brasil 1970 y considerado uno de los mejores arqueros en su tiempo, Emerson Leao, manifestó que: “yo siempre dije que no me gustan los entrenadores extranjeros en mi país. Estoy hablando aquí, al frente de nuestra casa“, dijo el otrora meta.

Esto dijo Carlo Ancelotti sobre la Roja de Nico Córdova: “Ha jugado un partido serio”

Que se retire campeón, pero que venga un brasileño…

Parado junto al mismo Ancelotti agregó que “aquí no es el dueño el presidente, aquí los presidentes de esta institución son los jugadores. Debemos satisfacción y agradecimiento a todos, pero nosotros tenemos que estar presentes aquí“.

Ancelotti, ya visiblemente incómodo y molesto, siguió escuchando a Leao: “antes yo decía que no soportaba y no soportaría entrenadores extranjeros. No cambio mi opinión, pero tengo que ser lo suficientemente inteligente para decir que en todo esto hay un culpable: nosotros. Nosotros, los entrenadores, somos culpables de la invasión de otros entrenadores que no tienen nada que ver con esto. No estamos hablando de nombres, no estamos hablando de nacionalidad. Estamos hablando de nuestro error“.

Al lado de ellos estaba Oswaldo de Oliveira campeón del Mundial de Clubes 2000 con Corinthians: “no quería un entrenador extranjero, pero no había otra opción: si tenía que ser él, tenía que ser este señor. Esperaba que fuera él”, expuso.

Y si bien tuvo cierto gesto con Ancelotti, concluyó jubilando al ex entrenador del Real Madrid, entre otros: “después de que se retire, como campeón del mundo, que venga un brasileño“, sentenció De Oliveira.

