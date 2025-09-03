Más de 600 mil reproducciones: Ayudante de Carlo Ancelotti deja la grande en Brasil con insólita indicación

La selección de Brasil quiere despedirse a lo grande de las Eliminatorias. El equipo comandado por Carlo Ancelotti buscará asegurar la clasificación para el próximo Mundial y disputará su último partido en casa ante Chile.

Por lo mismo, el estratega italiano convocó a sus máximas figuras para no pasar ninguna sorpresa ante la Roja que estará guiada por Nicolás Córdova. A tal punto que dejó afuera a jugadores como Neymar, porque su rendimiento no está al nivel requerido.

ver también Carlo Ancelotti quiere pulverizar a Chile con un equipo mega ofensivo de Brasil: “Ejercer presión…”

Sin embargo, la principal polémica de Ancelotti se registró justamente en el entrenamiento previo a medirse con Chile. Esto por una particular forma de entregar indicaciones en el campo de juego y que dividió las aguas en Brasil.

Todo comenzó con el registro que viralizó la cuenta Four Four Two. Esto tiene relación con los trabajos en cancha donde se practicó la estrategia para doblegar a la Roja. El tema es que las instrucciones no son en portugués ni mucho menos en español. En el video se aprecia como se les comenta lo que tienen que hacer en inglés e italiano. Video que ya superó las 600 mil reproducciones solo en X.

¿Qué pasó con el ayudante de Carlo Ancelotti?

El tema es que estos trabajos los realiza el ayudante de Carlo Ancelotti. Esto trata de Paul Clement, quien volvió a trabajar con el italiano. Anteriormente lo había hecho en el PSG, Bayern Munich y Chelsea.

La discusión ahora se centró en porqué Clement decidió dar inducciones en inglés e italiano, y no en portugués que es el idioma base en Brasil. Medida que fue criticada por cierta parcialidad.

Publicidad

Publicidad

ver también La amalgama perfecta entre experiencia y juventud: el once del Brasil de Ancelotti que asusta a Chile

Aunque desde la interna del cuerpo técnico se recalcó que la decisión del ayudante de 53 años se justifica ya que ayuda a la adaptación de los jugadores en Europa. En especial porque de los 24 nominados, 22 están fuera del país.

Incluso hace referencia a los dilemas que enfrentó Ricardo Gareca ya que en la Roja cortó a Ben Brereton debido a que el “Tigre” no sabía inglés y no podía entregarle las indicaciones de la forma que quería.

Tweet placeholder

Publicidad