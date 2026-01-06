Un duro golpe recibió en las últimas horas Lucas Cepeda. El extremo de Colo Colo busca dar el salto a Europa en este mercado de fichajes y en Blanco y Negro estaban abiertos a una eventual venta, siempre y cuando se pagara un monto atractivo por su ficha.

En ese contexto apareció el Alavés de España, club que ya había mostrado interés en el ex Santiago Wanderers y que, hasta hace poco, asomaba como la única opción concreta -al menos conocida- para llevarse a Cepeda al Viejo Continente. Sin embargo, en las últimas horas el escenario cambió de forma radical.

Y es que, se dio a conocer que el Alavés continuará avanzando por otro jugador sudamericano. El cuadro español optó por mirar al otro lado de la cordillera y centrar su interés en un compañero de Carlos Palacios en Boca Juniors: Kevin Zenón.

Fue el periodista y especialista en fichajes, César Luis Merlo, quien reveló a través de su cuenta de X que el elenco español avanza con fuerza por el mediocampista-extremo del Xeneize, en una operación que se estructuraría como un préstamo con cargo y opción de compra.

“🚨Alavés avanza en la contratación de Kevin Zenón, extremo de Boca”, señaló Merlo en primera instancia, para luego detallar las condiciones de la negociación: “Hay negociaciones por un préstamo con cargo (US$ 1 millón) de 18 meses y se trabaja para cerrar un valor de la opción de compra que satisfaga a ambos clubes”.

De concretarse esta operación, la opción de que Lucas Cepeda salga de Colo Colo se complica, y aún más si el destino es Europa. Todo esto en un mercado donde, hasta ahora, los deseos del jugador por emigrar y la intención del club albo por vender parecían alineados.