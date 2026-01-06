Es tendencia:
No era Lucas Cepeda: Alavés cambia el objetivo y sacude el mercado de Colo Colo

Alavés asomaba como la única opción concreta para que Cepeda partiera a Europa, sin embargo, la información ahora dio un giro radical.

Por Franco Abatte

Desde Argentina advierten sobre un fichaje que podría golpear las ilusiones europeas del extremo albo.
Un duro golpe recibió en las últimas horas Lucas Cepeda. El extremo de Colo Colo busca dar el salto a Europa en este mercado de fichajes y en Blanco y Negro estaban abiertos a una eventual venta, siempre y cuando se pagara un monto atractivo por su ficha.

En ese contexto apareció el Alavés de España, club que ya había mostrado interés en el ex Santiago Wanderers y que, hasta hace poco, asomaba como la única opción concreta -al menos conocida- para llevarse a Cepeda al Viejo Continente. Sin embargo, en las últimas horas el escenario cambió de forma radical.

Y es que, se dio a conocer que el Alavés continuará avanzando por otro jugador sudamericano. El cuadro español optó por mirar al otro lado de la cordillera y centrar su interés en un compañero de Carlos Palacios en Boca Juniors: Kevin Zenón.

Fue el periodista y especialista en fichajes, César Luis Merlo, quien reveló a través de su cuenta de X que el elenco español avanza con fuerza por el mediocampista-extremo del Xeneize, en una operación que se estructuraría como un préstamo con cargo y opción de compra.

“🚨Alavés avanza en la contratación de Kevin Zenón, extremo de Boca”, señaló Merlo en primera instancia, para luego detallar las condiciones de la negociación: “Hay negociaciones por un préstamo con cargo (US$ 1 millón) de 18 meses y se trabaja para cerrar un valor de la opción de compra que satisfaga a ambos clubes”.

De concretarse esta operación, la opción de que Lucas Cepeda salga de Colo Colo se complica, y aún más si el destino es Europa. Todo esto en un mercado donde, hasta ahora, los deseos del jugador por emigrar y la intención del club albo por vender parecían alineados.

