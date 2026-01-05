Mientras algunos llegan, otros podrían partir en Universidad de Chile. Y es que en las próximas horas los azules podrían sufrir una baja inesperada, ya que Matías “Tucu” Sepúlveda aparece muy cerca de dejar el club, pese a no estar proyectado como transferible.

Desde Argentina, el periodista especializado en mercado de pases, César Luis Merlo, informó que Lanús está listo para cerrar la llegada del lateral-volante azul, trabajando directamente con el futbolista para ejecutar su cláusula de salida.

ver también El gesto de Lucero: El importante sacrificio que hace para ser el nuevo refuerzo de U. de Chile

“🚨Lanús, listo para cerrar la llegada de Matías Sepúlveda”, escribió el comunicador en su cuenta de X (@CLMerlo), agregando posteriormente que “el club y el futbolista ya trabajan para ejecutar la cláusula de salida, ya que la U de Chile no quiere negociarlo y esa es la única forma para que arribe”.

(Foto: captura)

La situación genera inquietud en el Centro Deportivo Azul, considerando que la U no tiene intención de desprenderse de uno de los nombres que ha ganado protagonismo en el plantel. De concretarse su salida, la dirigencia de Azul Azul se vería obligada a reaccionar rápidamente en el mercado para cubrir una baja que no estaba en los planes.

Matías Sepúlveda, de 26 años, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 con la Universidad de Chile y, según el sitio especializado Transfermarkt, posee un valor de mercado cercano a 1,2 millones de euros (US$1.4 M aprox.)

Publicidad

Publicidad

Los días en la U para Matías Sepúlveda parecen estar terminando. (Foto: Javier Vergara/Photosport)

Los números de Matías Sepúlveda en la U

El “Tucu” llegó a Universidad de Chile en 2024, tras su paso por Audax Italiano, y su rendimiento fue de menos a más. En total, ha disputado 75 partidos oficiales con la camiseta azul, registrando 8 goles y 10 asistencias, con la mayor parte de estos números durante la temporada 2025.

En el último año, Sepúlveda asumió un rol protagónico, disputando 42 encuentros, anotando 5 goles y entregando 8 asistencias en las distintas competencias.

Publicidad