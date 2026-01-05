La llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile es prácticamente un hecho. De no mediar un inconveniente de última hora, el “Gato” pondrá fin a una etapa de tres años en el fútbol brasileño y llegará a la U, archirrival de Colo Colo, club donde jugó y fue campeón en 2022.

En ese contexto, desde Brasil detallan los sacrificios económicos que realizó Lucero para vestir de azul este 2026, una decisión que sin duda golpea al hincha albo.

De acuerdo a la información publicada por RTI Esporte, Fortaleza cederá a Juan Martín Lucero por una temporada con opción de compra. Para concretar el acuerdo, el propio ex albo aceptó una reducción en sus ingresos, ante la negativa de los universitarios de asumir los compromisos variables de su contrato con el club brasileño.

Así, Lucero llegará a la U, que cubrirá íntegramente su salario mensual, pero no se hará cargo de cláusulas como bonificaciones por goles, partidos jugados, premios por títulos, derechos de imagen y primas por fichaje.

Desde el citado medio aseguran que la eliminación de estas cláusulas “resultó crucial para que el acuerdo fuera financieramente predecible y compatible con la planificación del club”.

RTI agrega que la negociación tomó un impulso definitivo tras una videoconferencia con el nuevo entrenador Francisco Meneghini, quien le detalló el plan de juego y el rol que tendrá junto al recién fichado Eduardo Vargas.

Finalmente, añaden que Fortaleza y Universidad de Chile intercambiarán los documentos formales este lunes 5, y una vez completado ese paso, Lucero quedará autorizado para viajar a Santiago, someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato como nuevo jugador azul.

Juan Martín Lucero será nuevo jugador de U. de Chile para 2026 tras préstamo de Fortaleza. (Foto: Getty Images)

Juan Martín Lucero deja Fortaleza a 3 años de su polémica salida de Colo Colo

Tras su polémica salida de Colo Colo a fines de 2022, Juan Martín Lucero disputó 175 partidos con la camiseta de Fortaleza entre las temporadas 2023 y 2025, anotando 58 goles y entregando 14 asistencias.

