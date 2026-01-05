Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

El gesto de Lucero: Acepta perder dinero con tal de ser el nuevo refuerzo de U. de Chile

Desde Brasil adelantan que el ex Colo Colo estaría dispuesta a perder dinero para llegar a la Universidad de Chile este 2026.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Desde Brasil adelantan los deseos de Lucero por jugar en la U.
© Imagen elabobara con IA.Desde Brasil adelantan los deseos de Lucero por jugar en la U.

La llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile es prácticamente un hecho. De no mediar un inconveniente de última hora, el “Gato” pondrá fin a una etapa de tres años en el fútbol brasileño y llegará a la U, archirrival de Colo Colo, club donde jugó y fue campeón en 2022.

En ese contexto, desde Brasil detallan los sacrificios económicos que realizó Lucero para vestir de azul este 2026, una decisión que sin duda golpea al hincha albo.

De acuerdo a la información publicada por RTI Esporte, Fortaleza cederá a Juan Martín Lucero por una temporada con opción de compra. Para concretar el acuerdo, el propio ex albo aceptó una reducción en sus ingresos, ante la negativa de los universitarios de asumir los compromisos variables de su contrato con el club brasileño.

Así, Lucero llegará a la U, que cubrirá íntegramente su salario mensual, pero no se hará cargo de cláusulas como bonificaciones por goles, partidos jugados, premios por títulos, derechos de imagen y primas por fichaje.

“Fue ofrecido, pero…”: la U descarta a uno de los delanteros que sonaba con fuerza para 2026

ver también

“Fue ofrecido, pero…”: la U descarta a uno de los delanteros que sonaba con fuerza para 2026

Desde el citado medio aseguran que la eliminación de estas cláusulas resultó crucial para que el acuerdo fuera financieramente predecible y compatible con la planificación del club”.

RTI agrega que la negociación tomó un impulso definitivo tras una videoconferencia con el nuevo entrenador Francisco Meneghini, quien le detalló el plan de juego y el rol que tendrá junto al recién fichado Eduardo Vargas.

Publicidad

Finalmente, añaden que Fortaleza y Universidad de Chile intercambiarán los documentos formales este lunes 5, y una vez completado ese paso, Lucero quedará autorizado para viajar a Santiago, someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato como nuevo jugador azul.

Juan Martín Lucero será nuevo jugador de U. de Chile para 2026 tras préstamo de Fortaleza. (Foto: Getty Images)

Juan Martín Lucero será nuevo jugador de U. de Chile para 2026 tras préstamo de Fortaleza. (Foto: Getty Images)

Juan Martín Lucero deja Fortaleza a 3 años de su polémica salida de Colo Colo

Tras su polémica salida de Colo Colo a fines de 2022, Juan Martín Lucero disputó 175 partidos con la camiseta de Fortaleza entre las temporadas 2023 y 2025, anotando 58 goles y entregando 14 asistencias.

Publicidad
Lee también
Fortaleza se pone firme con la U de Chile por el Gato Lucero
U de Chile

Fortaleza se pone firme con la U de Chile por el Gato Lucero

Mercado: Juan Martín Lucero será nuevo refuerzo de U. de Chile
U de Chile

Mercado: Juan Martín Lucero será nuevo refuerzo de U. de Chile

La U recibe la tapa por Lucero, pero hay otra fórmula
U de Chile

La U recibe la tapa por Lucero, pero hay otra fórmula

El dolor de cabeza que Pizarro le deja a Ortiz con su adiós
Colo Colo

El dolor de cabeza que Pizarro le deja a Ortiz con su adiós

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo