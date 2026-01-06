Juan Martín Lucero es uno de los nombres que se está tomando la agenda de Universidad de Chile en este mercado de fichajes. El Gato está en la mira de los azules y todo apunta a que será el segundo refuerzo de cara al 2026.

Quien la rompiera toda en Colo Colo en el 2022 está listo para volver al fútbol chileno tras tres años en el Fortaleza de Brasil, donde lamentablemente viene de una temporada discreta con pocos goles y un amargo descenso.

Pese a todos los rumores que hay en torno al delantero, en la U optan por la mesura al momento de hablar de su opción. Así lo dejó en claro Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, quien evitó referirse de un jugador que todavía no es parte del club.

Universidad de Chile rompe el silencio por Juan Martín Lucero

El dirigente declaró durante la presentación de Eduardo Vargas que “no me voy a referir a ellos (Juan Martín Lucero y Octavio Rivero). Son cosas que asumen ustedes. Buscamos delanteros de jerarquía con recorrido, en otras posiciones buscamos más jóvenes, proyectos”.

Juan Martín Lucero convirtió 24 goles en 39 partidos en su paso por Colo Colo. ¿Repetirá esos buenos números en Universidad de Chile? | Foto: Photosport.

“Por eso llega Eduardo Vargas. Tienen que tener jerarquía frente al arco y que se conecten con el juego, no nos sirve los que sean únicamente finalizadores”, agregó.

Para cerrar, el gerente deportivo del Bulla fue enfático en declarar que “necesitamos que se apoyen y descarguen bien, luego que tengan calma frente al arco en partidos cerrados”.

Los números de Juan Martín Lucero en Fortaleza

El atacante argentino jugó en sus tres años en Fortaleza un total de 177 encuentros, donde anotó 58 goles y dio 14 asistencias. En el 2025 disputó 51 partidos con 11 anotaciones y solo una asistencia en 2.797 minutos de acción.