Universidad de Chile está cerca de cerrar la llegada de Juan Martín Lucero. Un buen refuerzo, pero que abre un debate sobre su abultado sueldo en relación a Eduardo Vargas. Los históricos opinan al respecto.

El Romántico Viajero no se ha movido mucho en el mercado y por ahora solo registran el arribo de Turboman. Sin embargo, estarían a detalles de cerrar el fichaje de Lucero, lo que sería un verdadero golpe debido a su pasado en Colo Colo y sus buenas condiciones.

El millonario sueldo de Lucero en la U

Más allá de lo futbolístico o su pasado albo, la llegada de Juan Martín Lucero ha comenzado a causar ruido por su millonario sueldo. De acuerdo a lo que ha trascendido, el argentino ganaría cerca de 100 millones de pesos mensuales, mientras Eduardo Vargas recibiría 20 millones por cada hoja del calendario. ¿Podría afectar esto al grupo?

“Yo creo que este es un camarín que está balanceado, los jugadores de experiencia el aporte que tienen es que justamente esto no sea algo relevante o que trascienda más allá. Ahora, yo sí creo que hay un tema que no es bueno que trascienda. No es bueno que se hable de números“, comenzó diciendo Horario Rivas, ex capitán de los Azules, a RedGol.

“Siempre se nota esa diferencia en el camarín. A veces se dice que no hay tanto recurso, que se le va a dar énfasis a los juveniles y después no es así. Entonces este tipo de cosas que van pasando te van haciendo esa sensación no tan a gusto, porque es mucha la diferencia salarial. Es una lástima. Esa diferencia no es buena para el camarín“, explicó Marcos González.

Si bien Carepato y el propio Lobo del Aire dudan de que los números de los cuales se habla sean reales, igual señalan que dentro de la cancha todos remarán para el mismo lado y que ese tipo de diferencias finalmente no son relevantes.

“Yo no creo que Eduardo Vargas si gana menos que Charles Aránguiz, va a hacer algún tipo de alboroto. Lucero no se podría comparar con lo que ganó Charles en su mejor momento en Alemania y el gesto que tuvo cuando se vino a la U, creo que muy pocos jugadores lo han tenido. Si fuera por plata, Charles se quedaba en Brasil“, ejemplificó Rivas. Por eso le pide Turboman seguir esa línea.

Rivas le pide a Vargas que siga el ejemplo de Aránguiz. Imagen: U. de Chile.

“Eduardo está recién llegado, entonces él se tiene que acoplar a este grupo. De lo que sí hay certeza, que los líderes de este grupo lo único que quieren es que al equipo le vaya bien“, cerró Carepato Rivas.

