El futbol chileno ya tiene definido uno de los torneos que animará la temporada con un nuevo formato renovado. La Copa de la Liga comenzará oficialmente con la participación de 16 clubes de Primera División, en una competencia que apunta a ser intensa y sin margen de error desde el arranque.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 78° de las bases, el certamen se desarrollará en dos etapas. La Copa de la Liga irá desde el 16 de marzo hasta julio con sólo equipos de Primera División y serán 53 partidos en total los que contempla esta copa.

Serán 4 grupos con 4 equipos, se jugará ida y vuelta y los primeros de cada grupo jugarán semifinal, que también será en modalidad ida y vuelta. Luego, los ganadores van a la final.

Los clubes fueron ordenados considerando su ubicación final en la tabla del Campeonato Nacional de Primera División 2025 y Campeonato Nacional de Primera B 2025. Cabe destacar que el campeón es el Chile 3 y Supercopa 2027.

Sin embargo, estos grupos y la forma en la que sortearon son de momento provisorias, ya que debe votarse mañana, 8 de enero, en el Consejo de Presidentes.

Los grupos de la nueva Copa de Liga

Publicidad

Publicidad

¿Cómo quedarían los grupos?

El grupo A quedaría conformado por el actual campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido. Luego lo complementarían Colo Colo, Unión La Calera y Deportes Concepción.

En el Grupo B el primero de grupo es Universidad Católica que quedó segundo en la Liga de Primera el 2025. Los equipos que jugarían contra los cruzados serían Cobresal, Deportes Limache y Universidad de Concepción.

El grupo C pasa por el equipo de Rancagua, O’Higgins. Quienes acompañaran a estos serán Palestino, Ñublense y Everton de Viña del Mar.

Publicidad

Publicidad

El último grupo “D” está conformado por Universidad de Chile, Audax Italiano, Huachipato y Deportes La Serena.

La U estará en el Grupo D de la Copa de La Liga

Comienzo de la Copa Chile

La Copa Chile ya tiene definida su hoja de ruta para la temporada. El torneo comenzará durante la última semana de enero y en su fase inicial contará exclusivamente con equipos de Primera B, mientras que los clubes de Primera División se incorporarán más adelante, entre el 11 de junio y el 19 de julio. La etapa final del certamen está programada a partir del 18 de septiembre.

Publicidad

Publicidad

El campeón de la Copa Chile disputará una finalísima frente al tercer lugar del Campeonato Nacional, duelo que entregará cupos internacionales: el ganador se quedará con Chile 4 a la Copa Libertadores, mientras que el perdedor accederá a Chile 4 para la Copa Sudamericana.