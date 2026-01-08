Colo Colo finalmente vendió a Alan Saldivia y debe salir al mercado a buscar nuevo defensa. Si bien ya llegó Joaquín Sosa como refuerzo, en Blanco y Negro deben suplir la baja del uruguayo que partió al Vasco da Gama.

Es ahí donde el nombre de Oscar Salomón ronda hace rato en Macul. El defensa argentino fue campeón y figura el año pasado con Platense, y es del total interés del Cacique.

Sin al inicio económicamente la tenían difícil en Macul, con los ingresos de la venta de Saldivia se ilusionan. Más aún, luego de conocerse que el defensa de Platense estaba listo en otro club y, por ahora, se cayó ese fichaje.

El caso Oscar Salomón que ilusiona a Colo Colo

Oscar Salomón tenía avanzadas negociaciones para arribar a Newell’s Old Boys en este mercado de verano. Sin embargo, este jueves 1 de enero todo se entrampó y desde Colo Colo tomaron nota por el jugador de Platense.

“Frenado. Newell’s y Boca (dueño de su pase) llegaron a un acuerdo para la compra del 50% de Oscar Salomón, pero el problema es que no se arregló el contrato del defensor. A esta hora esta caída su llegada a NOB”, informó el periodista de TyC Sports, Agustín Malvestitti.

Por su parte, el comunicador trasandino de Infobae, Fede Cristofanelli, avisó que “me dan caído lo de Salomón a NOB… El futuro de Oscar Salomón sigue sin definirse. Boca no se apresurará en cederlo”.

Con ese panorama, ahora en Colo Colo deben moverse con rapidez para asegurar al cotizado defensa argentino. Fernando Ortiz ya le dio el visto bueno y tras el adiós de Alan Saldivia urge un reemplazo de peso.