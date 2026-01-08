Colo Colo tuvo un pésimo 2025 y una de las caras visibles del mal momento terminó siendo Salomón Rodríguez. La salida del atacante era un hecho, pero ahora fue oficializada su llegada a Montevideo City Torque.

El centenario estuvo lejos de las expectativas, los Albos apostaron a realizar una campaña importante en la campaña en la que cumplían 100 años, pero no les salió como esperaban. Rodríguez terminó siendo un ejemplo de aquello y no pudo rendir en Macul.

Colo Colo despide a Salomón Rodríguez

No hubo caso con Salomón Rodríguez en Colo Colo. El delantero venía con la misión de pelearle el puesto a Javier Correa, pero incluso terminó quedando fuera de la banca en ocasiones. Su rendimiento en cancha fue paupérrimo y eso lo hizo anotarse en la lista de salidas.

Los 1,2 millones de dólares que pagaron los Albos por el charrúa no hicieron más aumentar las críticas, por lo que era más o menos lógico que sería uno de los primeros jugadores en partir desde Macul en este mercado.

ver también Se reencuentra con su Bestia Negra: filtran el temido grupo de Colo Colo para la Copa Chile 2026

Si bien hace algunos días Rodríguez había dejado Chile y era un hecho que se iría de Colo Colo, ahora lo hicieron oficial desde el club. El uruguayo no formará parte del plantel que dirigirá Fernando Ortiz en 2026 y de esta manera, regresa al fútbol de su país.

“Por acuerdo unánime del directorio de Blanco & Negro, Colo Colo aceptó la oferta presentada por el club uruguayo Montevideo City Torque por nuestro jugador Salomón Rodríguez, quien se incorporará a su nuevo club en calidad de préstamo hasta diciembre del 2026. Le deseamos mucho éxito a Salomón en este nuevo desafío de su carrera profesional“, informaron.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Salomón Rodríguez disputó 26 partidos y anotó 3 goles en Colo Colo, siendo uno de los refuerzos más criticados de los Albos en los últimos años. De esta manera, liberan un cupo de extranjero para la conformación del plantel 2026.