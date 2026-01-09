Daniel Garnero dio su primera conferencia de prensa del año y no anduvo con rodeos: le pidió públicamente a la dirigencia de Universidad Católica retener a dos jugadores del plantel del año pasado.

Señaló el estratega que a Eduard Bello y Tomás Asta-Buruaga los quiere en este 2026, aunque entiende que en época de mercado deben hacerse negociaciones que son engorrosas.

Sobre el defensor señaló en primera instancia “ojalá se quede, queremos que se quede”, a pesar de que en sus redes sociales ya se despidió de Universidad Católica.

Del venezolano Bello indicó que “fue uno de los futbolistas que mejor terminó el semestre, fue importante en la levantada del equipo. Ahora son negociaciones, hay cosas individuales, trabas, lamentablemente se generan dificultades”.

Garnero está contento con el plantel de la UC, pero quiere más

La alegría de Garnero por los refuerzos

Garnero se mostró contento por la contratación de Juan Ignacio Díaz para la zaga, futbolista que estuvo en O’Higgins la temporada pasada.

“Era donde más necesitábamos, en la dupla de centrales estábamos flojitos y que venga a colaborar es importante. Mi idea era un central zurdo, demostró acá en Chile y Argentina que lo puede hacer sin problemas. Contento por otra incorporación más”.

Sobre la gran cantidad de mediocampistas que arribaron (Matías Palavecino, Jimmy Martínez y Justo Giani que también puede ser delantero) dijo que en la temporada pasada “teníamos una dificultad en cantidad, éramos pocos, por suspensiones o lesiones se juntaron muchos y sufrimos”.

Por eso “con el calendario que tendremos necesitamos cantidad y también buscamos calidad. No creo que sea una dificultad, habrá tantas competencias que habrá lugar para todos, le decimos a los muchachos que tendrán su oportunidad”.

También habló de los lesionados, Fernando Zuqui y Sebastián Arancibia. “No entrenan a la par aún, ponerle fecha a la vuelta es complicado, están en una progresión, están mejor, pero no para el arranque. Ojalá sea lo antes posible, serán dos refuerzos respecto a cómo terminamos”.

Finalmente dijo “me ilusiono con que pueda venir más gente”, dejando en claro que sigue solicitando refuerzos a la dirigencia de la Católica. “Queremos una sana competencia interna”, complementó.