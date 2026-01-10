Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

La broma de Eduardo Vargas que sorprendió a Meneghini en la U: “¿Te digo Paqui?”

La U publicó un video de la bienvenida al histórico delantero, con un encuentro que sacó risas dentro del CDA.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Eduardo Vargas toma protagonismo en U de Chile.
© U de ChileEduardo Vargas toma protagonismo en U de Chile.

Universidad de Chile sigue sacando provecho del refuerzo de Eduardo Vargas, donde ahora publicaron un video “Sin editar” del regreso del delantero al Centro Deportivo Azul.

En las imágenes se pueden ver las primeras sesiones fotográficas, además del recibimiento de parte del director deportivo Manuel Mayo y el capitán Marcelo Díaz.

Pero uno de los momentos que sacó risa tuvo como protagonista a su nuevo jefe, Paqui Meneghini, a quien conocía hace mucho tiempo desde el trabajo en la selección chilena.

Esto, porque Vargas le dio un gran abrazo pero a la hora de decirle por el nombre vino la pregunta: “¿Cómo le digo, ‘Paqui’ o Profe?”

Vargas le preguntó si le dice Paqui o Profe en la U. Foto: U de Chile.

Vargas le preguntó si le dice Paqui o Profe en la U. Foto: U de Chile.

Eduardo Vargas sorprende en sus primeros días en U de Chile: “La edad no es problema”

ver también

Eduardo Vargas sorprende en sus primeros días en U de Chile: “La edad no es problema”

La bienvenida de Meneghini a Vargas en la U

Un divertido momento se pudo ver en el especial en video del regreso de Eduardo Vargas a la U, cuando Eduardo Vargas le preguntó cómo le gusta que le diga a Paqui Meneghini.

Publicidad

“Paqui”, le responde con la cara llena de risa el entrenador, antes de darle un tremendo abrazo de bienvenida: “¿Estás contento? ¿Conocías acá?”.

“Se nos viene un año muy lindo. ¿Estás preparado? Físicamente estás impecable, estás mejor que cuando empezaste”, le lanzó el entrenador en una distendida charla.

Mira el video:

Publicidad
Lee también
Lo cortó Meneghini y ya tendría equipo en el extranjero
U de Chile

Lo cortó Meneghini y ya tendría equipo en el extranjero

Con Superclásico y Sudamericana: el mes clave para Paqui Meneghini en la U
U de Chile

Con Superclásico y Sudamericana: el mes clave para Paqui Meneghini en la U

¿Traen un refuerzo por Leandro Fernández? La postura de U. de Chile
U de Chile

¿Traen un refuerzo por Leandro Fernández? La postura de U. de Chile

Mientras la U ficha a Lucas Romero, ex azul parte a Recoleta FC
Mercado de fichajes 2026

Mientras la U ficha a Lucas Romero, ex azul parte a Recoleta FC

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo