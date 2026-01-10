Universidad de Chile sigue sacando provecho del refuerzo de Eduardo Vargas, donde ahora publicaron un video “Sin editar” del regreso del delantero al Centro Deportivo Azul.

En las imágenes se pueden ver las primeras sesiones fotográficas, además del recibimiento de parte del director deportivo Manuel Mayo y el capitán Marcelo Díaz.

Pero uno de los momentos que sacó risa tuvo como protagonista a su nuevo jefe, Paqui Meneghini, a quien conocía hace mucho tiempo desde el trabajo en la selección chilena.

Esto, porque Vargas le dio un gran abrazo pero a la hora de decirle por el nombre vino la pregunta: “¿Cómo le digo, ‘Paqui’ o Profe?”

Vargas le preguntó si le dice Paqui o Profe en la U. Foto: U de Chile.

La bienvenida de Meneghini a Vargas en la U

“Paqui”, le responde con la cara llena de risa el entrenador, antes de darle un tremendo abrazo de bienvenida: “¿Estás contento? ¿Conocías acá?”.

“Se nos viene un año muy lindo. ¿Estás preparado? Físicamente estás impecable, estás mejor que cuando empezaste”, le lanzó el entrenador en una distendida charla.

Mira el video:

