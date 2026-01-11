“Amor incondicional”: Leandro Fernández se despide de Universidad de Chile con emotivo mensaje

Leandro Fernández finalizó su ciclo en Universidad de Chile. Tras la charla con Francisco Meneghini, el delantero argentino fue informado que no está en los planes del adiestrador. Por lo que está misma semana empezó a buscar nuevo club.

Los hinchas fueron sorprendidos por la decisión de Paqui que dejó afuera a uno de los referentes en ataque de los últimos años. Es que con la llegada de Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, se quedó prácticamente sin lugar.

Incluso el jugador deslizó que no era del gusto de Paqui. Pero mientras se discutía su continuidad, el delantero fue contactado por Argentinos Juniors y en las próximas horas se hará oficial su llegada al elenco trasandino.

Leandro Fernández disputó 99 partidos y marcó 33 goles en la U.

Los reclamos aumentaron contra Meneghini. A tal punto que hasta la hinchada de Los de Abajo reclamó por su decisión de sacar al Lea. Sin embargo, el destino ya estaba escrito y el mismo viernes Fernández retornó a su país para sumarse al “Bicho”. Por lo que a su vez ni conversó con Colo Colo un posible fichaje, demostrando su lealtad por la U.

La despedida de Leandro Fernández

Por lo que este domingo, Leandro Fernández decidió dar su último mensaje a los hinchas azules y dar el adiós definitivo tras tres años defendiendo la camiseta del Romántico Viajero. “Hoy toca despedirme de esta hermosa, gigante institución !! Donde durante estos 3 años fuimos muy felices”, indicó el goleador que hasta tenía a su hijo en las juveniles de la U.

“Pasando momentos buenos, también no tan buenos. Pero siempre juntos y unidos. A todos los funcionarios, Staff, utileros, área médica, cocineros, cancheros, cuerpos técnicos, planteles que pasaron en estos años que forman parte y son el gran aporte del día en el CDA!”, agregó el autor de 33 goles con la U.

Pero la parte más emotiva quedó para el final, con la dedicatoria a los bullangueros que lo apoyaron desde el primer día. “A ustedes los HINCHAS azules solo palabras de agradecimiento por ese apoyo ese amor incondicional siempre conmigo y mi familia donde nos tocó defender esta hermosa camiseta! Hoy tocó partir pero nuestros corazones seguirán unidos para SIEMPRE !! Los voy a extrañar chunchitos de corazón”, sentenció.

