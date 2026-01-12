Los hinchas de U. de Chile van superando de a poco el golpe que significó la salida de Leandro Fernández, quien no continúa en el club al no estar en la consideración de Francisco Meneghini para 2026.

Este lunes, el club se despidió por redes sociales: “Fueron tres años de muchas emociones que recordaremos siempre. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos desafíos profesionales”.

Al mismo tiempo, Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, se refirió al tema. “Es difícil una salida así por lo que significó para el club“, partió diciendo en conferencia.

“Personalmente, me tocó ir a Argentina y negociar su contratación; él tenía muchas ganas y vino en un momento que el club no estaba como ahora, vino a ayudar en un momento difícil y fue muy importante“, sumó.

“Leandro Fernández se ha portado muy bien con U. de Chile”

“Dejó mucho afecto acá en el club, lo queremos mucho, se ha portado muy bien, la verdad, siempre y ahora mismo en su salida, que no fue fácil para él ni para nosotros“, relató Manuel Mayo.

Además, declaró que “la idea es no generar una polémica, porque todas las salidas y contrataciones de jugadores es porque hemos estado alineados con el cuerpo técnico“.

“No teníamos esa salida contemplada, pero una vez que el DT nos presenta su idea de juego y las pocas posibilidades de que Leandro jugara, entendemos que tener un jugador de esa jerarquía sin los minutos que espera no es bueno para él ni para nadie“, reflexionó.

“Por el respeto hacia él, creíamos que correspondía conversarlo cara a cara para que no siga pasando el tiempo y pueda encontrar club. Se dio en muy buenos términos, él se portó espectacular como siempre. El cariño va a seguir”, cerró.