Son varios los movimientos que ha tenido U. de Chile en el mercado de fichajes. Una importante lista de jugadores dejó el club, mientras que Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Lucas Romero, Juan Martín Lucero y Marcelo Morales llegaron como refuerzos al Centro Deportivo Azul.

¿Es posible que se sume otro nombre? Esa es la pregunta que se hacen los hinchas azules. Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, contestó en conferencia de prensa.

“Con lo de si está cerrado el plantel, voy a dejar la puerta abierta siempre hasta que se pueda, pero sobre las posiciones que habíamos definido con el entrenador, ya están todas”, confirmó.

“No la quiero cerrar al 100%, porque pueden pasar situaciones. Estamos atentos, la secretaría no para en todo el año, pero ya están incorporados todos los jugadores que definimos con el cuerpo técnico”, aseguró.

Manuel Mayo habló sobre el mercado de U. de Chile | Photosport

ver también Será su tercera etapa en el club: El inesperado regreso que remece a U de Chile

El mercado de fichajes de U. de Chile: ¿Cuándo cierra el libro de pases?

Con esto, salvo que haya una salida inesperada o una oportunidad de oro en el mercado, todo indica que U. de Chile cerrará su plantel con cinco refuerzos. De ellos, todos ya han debutado, salvo el recién presentado Marcelo Morales.

Publicidad

Publicidad

Aún quedan semanas para que cierre el libro de pases. Todos los clubes de la Liga de Primera puedan sumar refuerzos hasta el jueves 19 de febrero a las 23:59 horas, en la previa de la fecha 4 del torneo.