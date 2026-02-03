Es tendencia:
Universidad de Chile

Será su tercera etapa en el club: El inesperado regreso que remece a U de Chile

Azul Azul contará con una especial vuelta en la concesionaria para este 2026 a nivel gerencial.

Por Patricio Echagüe

Un inesperado regreso se dio en la U a nivel gerencial.
Universidad de Chile está viviendo una serie de cambios a nivel gerencial en este inicio del 2026. Dentro de estas modificaciones destaca la salida de Paulina Aguero, ahora ex gerente comercial de Azul Azul.

Sin embargo, la gran noticia en todo esto es el elegido para ocupar este rol en la concesionaria que controla los destinos de bulla.

De acuerdo a información entregada por La Voz Azul, se trata nada más ni nada menos que de Cristián Aubert, quien volverá a Universidad de Chile para vivir una tercera etapa dentro de la institución.

Cristián Aubert vuelve a la U

Cabe recordar que Cristián Aubert comenzó su historia en la U siendo gerente general del club entre 2007 y 2015. Ahí trabajó codo a codo con Federico Valdés, José Yurazseck y Carlos Heller como presidentes del club.

Sin embargo, su mayor desafío llegó en julio del 2020, cuando asumió como presidente de Azul Azul en reemplazo de José Luis Naverrete tras volver como director en marzo de ese mismo año.

Cristián Aubert volvió a la U como director de Azul Azul en abril del año pasado. | Foto: Universidad de Chile.

Lamentablemente bajo su gestión los resultados no fueron los esperados. Con él como presidente se armó el equipo que casi se fue a la B a fines del 2021 y apenas duró 14 meses en el cargo antes del arribo de Michael Clarke como timonel.

Por último, en su momento se le apuntó como el gran responsable de convencer a Carlos Heller de vender su participación en Azul Azul.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Huachipato este domingo 8 de febrero desde las 12:00 horas en el Estadio CAP. Este duelo será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2025.

