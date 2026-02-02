Es tendencia:
El rebuscado y esperanzador dato que le da el título a Universidad de Chile en este 2026

El debut de los dirigidos por Francisco Meneghini estuvo lejos de las expectativas, pero da una extraña esperanza a los hinchas.

Por César Vásquez

Memenghini no tuvo el estreno esperado.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTMemenghini no tuvo el estreno esperado.

Universidad de Chile vivió un estreno para el olvido ante Audax Italiano y nuevamente el trabajo de Franscisco Meneghini fue objeto de críticas. Pese a esto, ya surgió un dato que da una luz de esperanza.

El Romántico Viajero igualó sin goles ante los Itálicos, replicando la mala imagen que ya había dejado en el amistoso frente a Universitario. Con Gustavo Álvarez el equipo se había acostumbrado a un buen ritmo futbolístico y a Paqui, le está costando más de la cuenta.

La coincidencia que quiere U. de Chile

El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano estuvo marcado en gran parte por las expulsiones. Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero se fueron a las duchas antes de tiempo al ver la tarjeta roja, esto imposibilitó al Bulla de ir por el triunfo.

Más allá de las rojas, a los Azules les costó mucho hacer juego y se debieron conformar con una igualdad que deja una sensación más negativa que positiva. Sin embargo, como el hincha siempre necesita creer, surgió una teoría rebuscada que ilusiona a los más devotos del León.

Resulta que en el fútbol las cábalas, amuletos y coincidencias son pan de cada día. Cualquier cosa sirve a la hora de creer y es lo que quieren pensar algunos en Universidad de Chile. Pasa que la última vez que debutaron en un torneo con dos expulsados, terminaron siendo campeones.

Sucedió en el Clausura 2017, cuando los dirigidos por Ángel Guillermo Hoyos, DT debutante, se estrenaron con una derrota por 2-0 ante Iquique como visita. En aquella ocasión, Gonzalo Espinoza y Gonzalo Jara vieron la cartulina roja. ¿Cómo termino la historia? El Bulla dio la vuelta olímpica tras superar a Colo Colo. El último título nacional.

Jara vio la roja en el debut de U. de Chile ante Iquique en 2017. Imagen: Photosport

Jara vio la roja en el debut de U. de Chile ante Iquique en 2017. Imagen: Photosport

Una coincidencia rebuscada y que poco tiene que ver con lo futbolístico, pero mucho con las cábalas y datos que están cada vez más a la orden del día. Francisco Meneghini y Universidad de Chile tienen mucho por corregir para intentar hacer que este dato se transforme en realidad.

