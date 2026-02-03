Universidad Católica salvó su debut en la Liga de Primera con un sufrido empate ante Deportes La Serena. Este fin de semana Cruzados y Papayeros igualaron 2 a 2 en el norte del país en un duelo que pudo tener un resultado diferente de no ser por el VAR.

Si bien la UC logró dar con el gol que le dio un punto de oro en la agonía, estuvo pudo ser sólo un descuento más. Y es que los Granates tuvieron la oportunidad de sentenciar las cosas en el primer tiempo, pero cuando se abrazaban, desde la cabina llamaron.

Matías Marín aprovechó un pivoteo en el área y logró anotar el 3 a 0, el que terminó siendo anulado por una jugada milimétrica que generó muchas dudas. Unas que la ANFP intentó aclarando al liberar los audios de la conversación que hubo con el árbitro.

Liberan audios del VAR en el gol anulado a La Serena contra Universidad Católica

La gran polémica que dejó el empate entre Deportes La Serena y Universidad Católica sumó un dato clave este martes. La ANFP liberó los audios del VAR sobre el gol anulado a Matías Marín, dando sus razones para respaldar lo hecho por Piero Maza.

La Serena sufrió un gol anulado con el VAR que pudo cambiar el final contra Universidad Católica. Foto: Photosport.

“Luego de la revisión, se observa que al momento del pase del compañero, el jugador que convierte el gol se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el penúltimo y que el balón, por lo cuál se configura una infracción por fuera de juego por interferir el juego activo“, explica el video publicado por el ente rector del fútbol chileno.

En esa misma línea, remarcaron que “al ser una situación factual, el VAR sólo informa que se debe cambiar la decisión inicial y anular el gol para reanudar el juego con tiro libre indirecto para el equipo defensor“.

La jugada pudo cambiar por completo el resultado, ya que le daba a Deportes La Serena una ventaja prácticamente imposible de remontar para Universidad Católica. Una situación que sigue dando vueltas en la cabeza de los hinchas papayeros.

Cabe destacar que, a diferencia de lo ocurrido en la temporada pasada, la ANFP liberó rápidamente los audios del VAR. Una medida con la que apuestan a acabar con el debate sobre su desempeño en las canchas del país.

Deportes La Serena recibe la explicación a la jugada que le pudo dar la victoria ante Universidad Católica. Los Papayeros sufren un partido que estuvieron a nada de ganar y que se les escapó en la agonía.

¿Cuáles son los próximos partidos de Universidad Católica y La Serena?

Universidad Católica y Deportes La Serena dan vuelta la página para enfocarse en la segunda fecha de la Liga de Primera. Mientras los Papayeros visitan a O’Higgins el sábado 7 de febrero desde las 18:00 horas, los Cruzados serán locales frente a Deportes Concepción el domingo 8 a partir de las 20:30 horas.

