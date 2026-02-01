La Serena aprovechó el regalo: El error de Vicente Bernedo que enfureció a los hinchas de la UC

Deportes La Serena sorprendió a Universidad Católica y fue el encargo de abrir el marcador en el Estadio La Portada. El elenco de Felipe Gutiérrez saltó a la cancha con un inédito tridente en ataque y sacó a relucir la peor faceta de los cruzados.

Es que los granates se las tuvieron que ingeniar sin delanteros de área. Por lo que el referente de está tarde fue Felipe Chamorro. Pese a no ser “9”, el ex Palestino se las ingenió para complicar a la defensa de Daniel Garnero y a los 33’ abrió el marcador con certero cabezazo.

Pero lo que hizo estallar a la parcialidad de la UC fue el segundo tanto de Chamorro. En una desconcentración entre Juan Ignacio Díaz y Vicente Bernedo, el portero terminó siendo sorprendido por el delantero que le quitó el balón en el área y marcó el segundo tanto para los locales en el 38’.

“Los primeros minutos estuvo un poco trabado. Pero logramos meter los primeros dos goles y eso nos deja con ventaja para el segundo tiempo”, recalcó Felipe Gutiérrez que ante la UC debutó como DT de La Serena.

Las críticas contra Bernedo

La primera etapa pudo ser del terror ya que en la siguiente jugada Matías Marín marcó el 3-0. Pero el VAR alertó a Piero Maza y de inmediato se cobró fuera de juego.

Por suerte para los de la franja, en el último suspiro de la primera etapa Justo Giani logró descontar y dejar 2-1 con la UC nuevamente con chances de dar vuelta el marcador. Aunque esto no evitó el enojo de Daniel Garnero por la ingenuidad de la defensa.

Mientras tanto, en redes sociales en nombre de Vicente Bernedo se transformó en tendencia por su responsabilidad en los primeros dos goles.

“Hoy ha sido desastroso”, “nervioso y errático”, extraño partido” y “necesita competencia”, fueron los mensajes que se dejaron ver en X. Mientras que otros también deslizaron el nombre de Díaz que falló en la comunicación con el golero.

