Sao Paulo de Gonzalo Tapia comenzó de la mejor forma el Brasileirao. En el Estadio Morumbi superó por 2-1 a Flamengo en el debut de la temporada y sumó tres puntos claves en el arranque del torneo.

El marcador lo abrió Gonzalo Plata (54’) para el actual campeón de la Copa Libertadores. Sin embargo, Luciano (61’) y Daniel De Oliveira (71’), que aprovechó un grave error de Erick Pulgar, logró remontar el marcador y desatar los festejos en la hinchada local.

ver también Samba y Roja: Cuatro jugadores chilenos buscarán conquistar el Fútbol Brasileño en 2026

Duelo que contó con la presencia sobre el cierre de Tapia. Lo que desde Brasil indicaron que sería por las importantes ofertas que ha recibido el jugador. Desde el viejo continente vuelven a tentar al delantero formado en Universidad Católica, por lo que podría emigrar en este mercado de fichajes.

El tema es que Sao Paulo pagó una cifra cerca a los 2,2 millones de dólares por el chileno. Por lo que no quiere perder la inversión y en esta oportunidad, ya puso una millonaria cláusula para los interesados que vienen desde la Serie A, Premier League y Bundesliga.

¿Cuál es la cláusula de Gonzalo Tapia?

Según el periodista Alexsander Vieira la cláusula de Gonzalo Tapia bordea entre los seis a siete millones de dólares. Por lo que por menos de ese monto no se sentarán a negociar. El chileno es de los preferidos por Hernán Crespo, por lo que su salida podría impactar negativamente en el equipo.

ver también Católica se reactiva tras Supercopa: Vuelve al mercado para cerrar millonario fichaje

Además se indica que lo ideal es que su salida sea a mitad de año o ya al finalizar 2026, ya que en está temporada jugará en la Copa Sudamericana. Cabe consignar que Universidad Católica mira de cerca los movimientos de Tapia, debido a que todavía tiene el 10% de su carta. Por lo que cualquier venta, será dinero extra junto a los derechos de formación.

Publicidad