Universidad Católica presentó oficialmente su nueva camiseta visitante para la temporada 2026. La indumentaria apuesta por la nostalgia y la memoria histórica del club, inspirándose en la estética de los años 90, una de las más recordadas por el hincha cruzado.

El lanzamiento busca reforzar el vínculo entre la institución y sus seguidores, rindiendo homenaje a una etapa marcada por equipos competitivos, figuras emblemáticas y destacadas participaciones en torneos nacionales e internacionales.

El diseño rescata una propuesta visual de corte retro. Logrando así conectar con los recuerdos de una generación que vivió momentos importantes del club. Sin dejar de proyectarse hacia los desafíos deportivos actuales y futuros.

Así es la nueva polera de visita de Universidad Católica

Los colores azul, blanco y rojo toman protagonismo en esta nueva equipación. Esto evocando una de las épocas más intensas de Universidad Católica, con triunfos memorables y duelos históricos frente a sus tradicionales rivales.

Así era la camiseta de la UC en los 90

El precio de la nueva camiseta

La nueva camiseta visitante de Universidad Católica ya se encuentra disponible para el público y tiene un valor de $69.990. Se posiciona como una de las prendas más esperadas por los hinchas de cara a la temporada 2026.

La versión para los fanáticos incorpora tecnología y fue confeccionada con al menos un 95% de residuos textiles reciclados. Esto para mantener los altos estándares de comodidad, calidad y sustentabilidad.

En tanto, la indumentaria utilizada por los jugadores profesionales cuenta con materiales de alto rendimiento para optimizar el desempeño físico, reafirmando el compromiso del club con su identidad y su proyección deportiva.

