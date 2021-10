Eduardo José Cabra Martínez, más conocido por su nombre artístico Visitante, no se quiso quedar fuera de la polémica de la semana y se sumó al paseo que le dio su ex compañero en Calle 13, Residente, a J Balvin, por el intento de boicot a los Latin Grammy.

¿Qué ocurrió? René Pérez Joglar fue durísimo y, básicamente, sacó de paseo al intérprete de In Da Ghetto con una serie de sólidos argumentos para ponerlo en su lugar, enrostrándole principalmente el hecho de que no escribe sus canciones.

Pero el golpe definitivo de Residente a J Balvin vino cuando prácticamente ya había trapeado el piso con él y estableció un curioso paralelo gastronómico.

"Tienes que entender, José... Es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín", remató el ex Calle 13.

Ahora, por medio de su cuenta en Instagram Visitante le dio un giro a la ácida respuesta que tuvo Residente y festinó con el ya clásico momento. Incluso, adornó de una particular manera el video, para que su creación no se quedara sin un particular lado musical.