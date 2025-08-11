Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Mientras Lucas Assadi gana 20 millones en la U, este es el sueldo de Cabral en Independiente

Conoce los salarios de los dos creativos de Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.

Por Franco Abatte

Conoce los salarios de Assadi y Cabral en la previa del duelo entre la U e Independiente.
© Photosport/Getty ImagesConoce los salarios de Assadi y Cabral en la previa del duelo entre la U e Independiente.

Este miércoles 13 de agosto Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Duelo clave que marca el regreso de ambos clubes al ámbito internacional y que no solo definirá el camino de cada equipo de cara al duelo revancha, también pondrá a prueba a dos de sus figuras más importantes: Lucas Assadi por ellado azul y Luciano Cabral en el cuadro argentino.

Es en ese contexto que en RedGol nos centraremos en estos dos jugadores y sus respectivos salarios, la comparativa de sus sueldos ofrece una trama fascinante sobre la valoración del talento en el fútbol actual, tanto en Chile como en Argentina.

La IA predice el resultado de U. de Chile vs. Independiente por la ida de Copa Sudamericana

ver también

La IA predice el resultado de U. de Chile vs. Independiente por la ida de Copa Sudamericana

Por ejemplo, semanas atrás se conoció que el sueldo de Assadi, la principal figura de la U actualmente, llega a los 20 millones de pesos cada 30 días, según Al Aire Libre, monto correspondiente a la zona media del plantel, superando a nombres como Nicolás Guerra, pero muy por detrás de otros como Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, quienes perciben 70 y 40 millones respectivamente.

El salario de Luciano Cabral en Independiente:

El caso de los “Diablos Rojos” es bien particular, ya que son uno de los equipos más “chilenizados” de Argentina, con no uno, ni dos, sino que tres jugadores chilenos (y hasta 4 si consideramos a Lautaro Millán) dentro de su plantel, nos referimos a Felipe Loyola, Pablo Galdames y el mencionado Luciano Cabral, creador del Rojo y uno de los nombres más apetecidos del mercado nacional, pretendido en su momento por Colo Colo, la U y recientemente por la UC.

El caso del ex Argentinos Juniors y Coquimbo Unido es bastante similar al de Assadi, esto porque a pesar de la diferencia de edad entre ambos (21 y 30 años, respectivamente) no es uno de los jugadores que más gana en Independiente, encontrándose en la zona media, esto de acuerdo a lo que señala el sitio Top Mercato, quienes adelantan que el jugador de la selección chilena recibe 50 mil dólares mensuales (48 millones de pesos chilenos aprox.), quedando, por ejemplo, por detrás de su goleador, Gabriel Ávalos.

Publicidad
Luciano Cabral percibe al rededor de 48 millones de pesos en Independiente. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Luciano Cabral percibe al rededor de 48 millones de pesos en Independiente. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Lee también
El notable y colosal elogio de Guarello a Assadi en U de Chile
U de Chile

El notable y colosal elogio de Guarello a Assadi en U de Chile

Assadi apunta al responsable de su magistral momento en la U
U de Chile

Assadi apunta al responsable de su magistral momento en la U

La nueva tarea que le ponen en la U a Assadi
U de Chile

La nueva tarea que le ponen en la U a Assadi

Filtran la decisión que toma Las Condes con el nuevo estadio de la UC
Universidad Católica

Filtran la decisión que toma Las Condes con el nuevo estadio de la UC

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo