Un tenso ambiente se vivió en el Estadio Santa Laura, en el último juego como local de Universidad de Chile ante el campeón Coquimbo Unido. Y más aún luego de los dichos del entrenador Gustavo Álvarez quien comunicó su deseo de salir del club.

Uno de los futbolistas que más creció con el argentino al mando de los azules fue Lucas Assadi, quien pasó de incluso ser borrado de las citaciones a ser la figura del equipo en su paso por Copa Sudamericana y en un tramo importante en Liga de Primera.

Tras conocerse los dichos de Álvarez, Assadi conversó con Bolavip donde reconoció la implicancia del técnico en el alza de rendimiento que tuvo antes de sufrir la lesión muscular que lo sacó del tramo final de la presente temporada en la U.

ver también Los jugadores que pueden seguir a Gustavo Álvarez fuera de U de Chile: todos son titulares

El emotivo mensaje de Assadi para Gustavo Álvarez

“Si se llega a ir, que le vaya muy bien donde le toque ir. Si se llega a quedar, sabemos la calidad de entrenador que es”, fue lo primero que manifestó el ’10’ sobre el oriundo de Lomas de Zamora, para luego destacar sus valores como profesional.

“Es un muy buen entrenador, una muy buena persona. Lo que haga con su futuro como entrenador, que le vaya muy bien en realidad. He madurado mucho con él como futbolista, como persona… me ha dejado muchas cosas para mi futuro”, señaló Assadi sobre Álvarez.

Sobre la recuperación de su molestia musculotendinosa de isquiotibiales, el creativo indicó que “la lesión va bien. Este año ya no juego más. Ya recuperándome para el otro año, que es a lo que puedo aspirar. Pero este año ya no puedo jugar más“.

Publicidad

Publicidad

Los números del ’10’ en el 2025

Entre Liga de Primera, Supercopa, Copa Chile, Libertadores y Sudamericana, Lucas Assadi disputó bajo las órdenes de Gustavo Álvarez un total de 1.728 minutos en cancha durante 30 juegos, donde registró 11 goles y seis asistencias.