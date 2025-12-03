Un viejo amor toca la puerta de Leonardo Valencia: lo quiere como su gran fichaje para 2026

Uno de los mejores jugadores de la temporada 2025 es el volante ofensivo Leonardo Valencia, quien lucha por ser el goleador de la Liga de Primera.

El mediocampista de Audax Italiano lleva 14 goles en el Campeonato Nacional y además marcó cinco veces en la Copa Chile, por lo que se alza como uno de los máximos anotadores de la temporada.

Valencia ayudó en la clasificación del Tano a la Copa Sudamericana, pero todo apunta a que dejará el club y ya tiene varios pretendientes.

ver también Leonardo Valencia no sigue en Audax y este es el club que lo tiene en carpeta para el 2026

Leonardo Valencia es tentado por varios equipos para 2026

Leonardo Valencia se despidió de Audax, aunque tiene contrato vigente por todo 2026 por el cuadro itálico, por lo que deben negociar con los verdes para quedarse con sus servicios.

El primer equipo que mostró interés por el oriundo de Peñaflor es Universidad Católica, pero no es el único que lo quiere en sus filas.

Leo Valencia busca equipo para 2026. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

Publicidad

El periodista Rodrigo Arellano dio a conocer que Palestino quiere volver a contar con Leonardo Valencia, equipo al que ya defendió y está clasificado para la Copa Sudamericana 2026.

Leo Valencia es uno de los mejores jugadores de 2026 y ya le llueven las propuestas para la temporada que se acerca.

ver también Mono Sánchez tira palitos con Coquimbo Unido tras empate vs U de Chile: “Aunque les molesten las fotos con la copa…”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad