Paulo Díaz pasa por un complejo momento en River Plate, donde desde Argentina revelaron que el jugador fue informado de que no es una de las prioridades para el DT, Marcelo Gallardo, para la próxima temporada. Pero según revelan, la salida del jugador chileno no será tan sencilla como esperan en el cuadro millonario.

River continúa buscando refuerzos para enfrentar el 2026 y por lo mismo, preparará nuevas salidas, donde no le renovó contrato a seis jugadores. Mientras que otros ya fueron informados, para que busquen nuevos rumbos, que su futuro en el club ya está sellado.

El obstáculo que tendría Paulo Díaz para dejar River Plate

El seleccionado nacional tiene contrato hasta 2027 con el club argentino y según reveló Olé, el jugador no resignará su salario, pero el conflicto estaría en que las ofertas que espera serían menores.

Díaz renovó su contrato con River el 2024, con una cláusula de salida de 10 millones de dólares.

Sin embargo, en los últimos meses su rendimiento fue cayendo, lo que generó la perdida de la titularidad indiscutida y los deseos de la directiva de que deje el club y libere un cipo extranjero de cara a la próxima temporada.

Paulo Díaz pasa por un tenso momento en el cuadro millonario. (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

El defensa podría regresar a Arabia Saudita, liga donde militó con anterioridad en el Al Qadsiah, ya que se reveló que hay interés en su regreso. Pero todo dependerá del sueldo, porque el medio argentino revela que el jugador no sacrificara su salario en favor de la continuidad.

