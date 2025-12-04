Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

¡No será tan fácil! Revelan el obstáculo que tiene River Plate para sacar a Paulo Díaz

El jugador pasa por un complejo momento en el cuadro millonario donde sería uno de los jugadores que no estaría en los planes del DT para el 2026.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El problema que tendría River para sacar a Paulo Díaz.
© Getty ImagesEl problema que tendría River para sacar a Paulo Díaz.

Paulo Díaz pasa por un complejo momento en River Plate, donde desde Argentina revelaron que el jugador fue informado de que no es una de las prioridades para el DT, Marcelo Gallardo, para la próxima temporada. Pero según revelan, la salida del jugador chileno no será tan sencilla como esperan en el cuadro millonario.

River continúa buscando refuerzos para enfrentar el 2026 y por lo mismo, preparará nuevas salidas, donde no le renovó contrato a seis jugadores. Mientras que otros ya fueron informados, para que busquen nuevos rumbos, que su futuro en el club ya está sellado.

El obstáculo que tendría Paulo Díaz para dejar River Plate

El seleccionado nacional tiene contrato hasta 2027 con el club argentino y según reveló Olé, el jugador no resignará su salario, pero el conflicto estaría en que las ofertas que espera serían menores.

Gonzalo Tapia y la fórmula con la que Sao Paulo le comprará su pase a River Plate

ver también

Gonzalo Tapia y la fórmula con la que Sao Paulo le comprará su pase a River Plate

Díaz renovó su contrato con River el 2024, con una cláusula de salida de 10 millones de dólares.

Sin embargo, en los últimos meses su rendimiento fue cayendo, lo que generó la perdida de la titularidad indiscutida y los deseos de la directiva de que deje el club y libere un cipo extranjero de cara a la próxima temporada.

Paulo Díaz pasa por un tenso momento en el cuadro millonario. (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

Paulo Díaz pasa por un tenso momento en el cuadro millonario. (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

El defensa podría regresar a Arabia Saudita, liga donde militó con anterioridad en el Al Qadsiah, ya que se reveló que hay interés en su regreso. Pero todo dependerá del sueldo, porque el medio argentino revela que el jugador no sacrificara su salario en favor de la continuidad.

Publicidad
Lee también
La fórmula de São Paulo para comprarle a River pase de Gonzalo Tapia
Internacional

La fórmula de São Paulo para comprarle a River pase de Gonzalo Tapia

Mercado: River Plate busca un refuerzo en el... ¡Betis de Pellegrini!
Internacional

Mercado: River Plate busca un refuerzo en el... ¡Betis de Pellegrini!

Queda libre: El ‘abordable’ salario de Borja para Colo Colo y la U
Noticias

Queda libre: El ‘abordable’ salario de Borja para Colo Colo y la U

Díaz pone fecha a la construcción del estadio de la U: “En nuestro centenario…”
U de Chile

Díaz pone fecha a la construcción del estadio de la U: “En nuestro centenario…”

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo