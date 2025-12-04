Joaquín Larrivey ha sido uno de los emblemas de esta notable campaña de Deportes Concepción a la Primera B. En su primer año de regreso a nuestra división de plata los Lilas están peleando hasta lo último la opción de ascender, todo gracias al buen liderazgo del atacante de 41 años.

El empate 1-1 ante Cobreloa en el Ester Roja por la final ida de la Liguilla dejó la llave abierta pensando en la revancha de unos días más, algo que tiene al argentino bastante entusiasmado, sobre todo pensando en su futuro.

Y es que una vez finalizado el partido en el recinto de avenida Collao el atacante inmediatamente salió al paso de los rumores. Se ha hablado bastante de lo que será su próximo derrotero, algo que el propio Larrivey se encargó de aclarar.

Joaquín Larrivey confirma su equipo para el 2026

En conversación con Directv Sports Chile tras el partido, el atacante aseguró que “la verdad es que estoy muy agradecido, muy orgulloso de ser parte de este club y su proceso de crecimiento. Agradezco la confianza y el cariño de la gente. Pase lo que pase, el 2026 estaré vistiendo la camiseta de Deportes Concepción”.

“Tuve años muy lindos en Universidad de Chile, en Magallanes y ahora este proyecto de Deportes Concepción, que tiene mucho margen de crecimiento. Ser parte de eso me llena de felicidad y orgullo”, agregó.

Joaquín Larrivey ha convertido 22 goles en 39 partidos durante esta temporada 2025 con Deportes Concepción. | Foto: Photosport.

Sobre lo que fue el partido ante los loínos, el jugador de 41 primaveras declaró que “fue de trámite muy parejo, pero en el segundo tiempo en los primeros 20 minutos les pasamos por arriba. Jugamos muy bien, donde agarramos la segunda pelota y nos generamos opciones de gol”.

“Ellos hicieron un gol de otro partido, un golazo, y se volvieron a meter en el partido. Son cosas impredecibles que tiene el fútbol. Fue muy parejo y disputado, como lo es una final. Quedó la llave muy abierta”, concluyó.

¿Cuándo se juega la revancha entre Deportes Concepción y Cobreloa?

Lilas y Loínos se volverán a ver las caras este domingo 7 de diciembre a las 20:15 horas en el Estadio Zorros del Desierto. El ganador del partido logrará el segundo ascenso a la Primera División junto a Universidad de Concepción, mientras que el perdedor tendrá que jugar por un año más en la B.

