Deportes Concepción está ilusionado con alcanzar el ascenso en la Liguilla de la Primera B, de la mano de Joaquín Larrivey. Patricio Almendra, su DT, está feliz con el goleador argentino.

El León de Collao dio un paso gigante al vencer por 1-0 a Copiapó en la semifinal de ida. Ahora, saben que deben ir a mantener esa ventaja al norte. Una misión compleja, pero con el empuje de las 22 mil almas que los acompañaron en el Ester Roa Rebolledo, buscan dar la sorpresa.

Almendra feliz con Larrivey

Patricio Almendra es un histórico en Deportes Concepción, identificado a fuego con los colores del club. Le tocó asumir como DT interino tras la salida de Manuel Suárez y ahora también está ilusionado con devolver al equipo a Primera División.

“Estoy feliz porque el club está en un momento muy distinto de lo que me tocó vivir en los años anteriores. Estoy feliz porque me toca a mí estar ahí y se disfruta mucho cuando uno es hincha del club. Estoy convencido de que dependemos de nosotros, de que tenemos una tarea difícil en Copiapó, pero no imposible“, indicó el entrenador del Conce a RedGol.

Joaquín Larrivey ha sido uno de las grandes figuras del equipo. El argentino de 41 años ha demostrado que está como el vino y que cada día es más contundente de cara a la portería rival. Almendra fue consultado por si la U cometió un error al dejarlo ir en 2021, pero el DT prefirió compararlo con históricos de su club.

“No me atrevería a decir si se equivocaron, pero sí te puedo hablar desde mi vereda en lo que respecta a lo maravilloso que es tenerlo en el día a día. Me hace recordar al Conce del 2001, cuando teníamos al pelao Montecinos, Lucho Aravena, Marco Bautista, Mono Navarro Montoya al arco, Darwin Pérez, Frank Lobos, Iván Cañete, Carlitos Verdugo, a Bombero Ibáñez. Estamos disfrutando”, indicó el Profe.

Larry Kane llegó este 2025 a la Región del Biobío y rápidamente se metió al bolsillo a los seguidores del León de Collao. Con su gol a Copiapó, llegó a 17 goles en la Primera B, igualando la línea de Tobías Figueroa de Antofagasta, máximo artillero del torneo.

Joaquín Larrivey suma 21 goles en 38 partidos con Deportes Concepción. Imagen: Photosport

“Ha sido muy explosivo, la gente acá lo quiere mucho. Lo disfrutamos en el día a día, es un jugadorazo cuando defiende, de espalda, es determinante como lo era el pelao Montecinos, Juan Carlos Almada y esperemos poder seguirlo disfrutando. Seguro va a estar en el club el próximo año, pero ahora queremos ayudarlo para que salga goleador del torneo”, comentó Almendra.

Deportes Concepción enfrentará a Copiapó en el choque de vuelta este domingo 30 de noviembre a las 20:30 horas, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó. “Esta es una llama que encendimos y la estamos cuidando, de que no le entre aire por ningún lado para que podamos apagarla el día que nosotros decidamos”, cerró un filósofo Patricio Almendra.