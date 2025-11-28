Colo Colo fue a El Salvador para buscar tres puntos ante Cobresal que lo dejaran virtualmente clasificado a la Copa Sudamericana 2026, pero fueron Los Mineros los que golearon y tomaron la posta, dejando al Cacique muy complicado y posiblemente con las manos vacías en la temporada.

Fue un duelo pésimo del equipo dirigido por Fernando Ortiz, en parte por el buen partido de Cobresal. Un error de inicio en Colo Colo para regalar el primer gol y un golazo de globito en el 3-0 final destacaron en la cómoda victoria de los nortinos.

Ahora el Cacique debe esperar que ojalá Palestino y Audax Italiano no ganen sus respectivos partidos de la presente fecha para tener más chances. De todas maneras, deberá ganarle sí o sí a los floridanos en la última fecha, con la esperanza que Cobresal pierda con Ñublense para volver a meterse en zona de Sudamericana.

ver también Cobresal se queda con la ‘final’ ante Colo Colo y lo deja fuera de puestos de Sudamericana

Colo Colo deja atrás la presión de los minutos sub 21

Por ahora con las manos vacías, Colo Colo al menos cumplió finalmente un objetivo ante Cobresal: alcanzó los minutos que exige la regla juvenil sub 21.

Pese a irse goleado, Fernando Ortiz cumplió con los minutos 21 en Colo Colo 2025.

El Cacique llegó al duelo con 1.842 minutos. Le faltaban 48 por cumplir. Sin embargo le bastaron 24′ para alcanzar la regla con el ingreso de Leandro Hernández tras el descanso.

Publicidad

Publicidad

Es que por menor edad de la requerida, Hernández suma el doble. Al jugar todo el segundo tiempo, Colo Colo aportó 90 minutos para la regla y cumplió sobrepasando la exigencia, una fecha antes del fin de la Liga de Primera.

ver también ¡El golazo de globito! Cobresal le pone la lápida a Colo Colo, que se empieza a quedar sin Copa Sudamericana

Por otro lado, ni Javier Correa, Mauricio Isla, Tomás Alarcón ni Jonathan Villagra vieron tarjeta amarilla ante Cobresal y se salvaron de perderse el duelo final, habilitados para enfrentar a Audax Italiano.