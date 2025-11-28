Minuto a minuto: La Roja visita a Perú en partido clave por la Liga de Naciones Femenina

La selección chilena femenina vuelve a jugar este viernes y enfrenta un partido clave para las clasificatorias rumbo al Mundial 2027. El elenco dirigido por Luis Mena disputa la tercera fecha de la Liga de Naciones y podría terminar como primera de la tabla.

La Roja femenina que es segunda en la tabla con cuatro unidades y más cinco goles a favor, visita a Perú que es colista con cero puntos y menos tres anotaciones. El tema es que el país vecino lleva el partido hasta el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Recinto que se ubica a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

Factor que podría ser clave en el encuentro que comienza a las 18:00 horas. Sigue todos los detalles a través del minuto a minuto de Redgol.