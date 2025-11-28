Es tendencia:
Minuto a minuto: La Roja visita a Perú en partido clave por la Liga de Naciones Femenina

El equipo liderado por Luis Mena vuelve a jugar este viernes y ahora visita el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Por Felipe Pavez Farías

La Roja vuelve a jugar este viernes ante Perú
© LaRojaLa Roja vuelve a jugar este viernes ante Perú

La selección chilena femenina vuelve a jugar este viernes y enfrenta un partido clave para las clasificatorias rumbo al Mundial 2027. El elenco dirigido por Luis Mena disputa la tercera fecha de la Liga de Naciones y podría terminar como primera de la tabla. 

La Roja femenina que es segunda en la tabla con cuatro unidades y más cinco goles a favor, visita a Perú que es colista con cero puntos y menos tres anotaciones. El tema es que el país vecino lleva el partido hasta el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Recinto que se ubica a 3.400 metros sobre el nivel del mar. 

Factor que podría ser clave en el encuentro que comienza a las 18:00 horas. Sigue todos los detalles a través del minuto a minuto de Redgol. 

Cuántas selecciones clasifican al Mundial

Según indica la FIFA, tras disputadas las Eliminatorias solo las dos primeras selecciones clasifican directamente al Mundial. Ahora el tercer y cuarto puesto participarán en el torneo de repechaje. 

¿Quién transmite a la Roja?

El partido está programado para las 18:00 horas de Chile. En está ocasión será transmisión de Chilevisión, Chilevisión.cl, Pluto TV y la plataforma Fanatiz que lo hará a través de su canal de Youtube.

Así está la Roja en la tabla de posiciones

La Roja femenina marcha segunda en la tabla de posiciones con cuatro unidades. Mismo puntaje que Argentina y Venezuela. Sin embargo, la diferencia de gol de Chile es más cinco anotaciones y es la única escolta de Colombia que tiene 6 puntos.

¡BIENVENIDOS REDGOLER@S!

Hola queridos seguidores de Redgol. Comenzamos está tarde de viernes de fútbol con un partido clave para la selección chilena femenina. El elenco nacional visita a Perú y buscará dar el salto en la tabla de las Eliminatorias rumbo al próximo Mundial. Sigue todos los detalles acá.

