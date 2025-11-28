Nelson Acosta generó preocupación en el fútbol chileno luego de ser internado de urgencia en una clínica. Por esta razón, desde el centro de salud explicaron el estado del histórico entrenador.

Acosta es uno de los técnicos más queridos que ha tenido La Roja, siendo el artífice de la clasificación a la Copa del Mundo de Francia 1998. Por esta razón, sus complicaciones de salud han si muy seguida por los fanáticos que le desean lo mejor al nacido en Uruguay.

El estado de Nelson Acosta

Durante la mañana de este viernes Nelson Acosta fue internado de urgencia en la Clínica Isamédica de Rancagua. El técnico vive en San Vicente de Tagua Tagua, donde ha pasado los últimos años tras ser diagnosticado con Alzheimer. Desde el centro de salud explicaron cómo se encuentra.

ver también “Nelson Acosta se enojaba mucho, me decía que le andaba chupando las patas a Bielsa”

“Entró en la mañana a Urgencia porque tuvo una baja en su frecuencia cardíaca. Fue estabilizado, no a nivel óptimo, pero bastante mejor. Como arrastra un Alzheimer que le genera patologías asociadas, fue pasado a la Unidad de Pacientes Críticos, también por un tema de seguridad y resguardo”, indicó a Radio ADN Rodrigo Carrasco, jefe de comunicaciones de Clínica Isamédica

“Ha estado varias veces en la clínica, hay que monitorearlo bien y estabilizarlo 100% antes de un eventual alta“, complementó Carrasco. El Pelao Acosta, como es apodado de cariño, ha ganado tres títulos nacionales en Chile: dos con Cobreloa y uno con Everton. Además, conquistó dos Copa Chile con Unión Española.

Nelson Acosta en Deportes Iquique. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

La última aventura futbolística de Acosta fue en 2015 en Deportes Iquique. Tras su paso por los Dragones Celestes, no volvió a dirigir debido a su enfermedad. A los 81 años, su salud es el tema principal para sus seres queridos.

“No parece ser nada grave, pero hay que estar atento porque es un paciente con antecedentes. Está hospitalizado, estable dentro de su delicado estado de salud”, cerró el jefe de comunicaciones de la Clínica Isamédica.