Nelson Acosta y Marcelo Bielsa tienen un punto en común muy importante: ambos dirigieron a la selección chilena en una Copa del Mundo. El Pelado lo hizo en el inolvidable torneo de Francia en 1998. Y el rosarino, lideró al plantel en Sudáfrica 2010.

Con sus diferencias, matices y similitudes, tanto el uruguayo nacionalizado chileno como el actual DT de Uruguay lograron lo mismo: acceder a los octavos de final del certamen más importante del fútbol en el planeta. Los dos se despidieron ante Brasil.

En ese contexto, un icónico relator que conoce muy bien la interna de la Roja conversó con Vía X. La referencia es para Ernesto Díaz Correa, quien fue invitado al programa Todo Va a Estar Bien. En el set conversó con el periodista y conductor Juan José Lavín.

Por supuesto, se refirió a Nelson Acosta. “Nos dio mucho, nos llevó a Francia 98. Hice una gira con él muy linda: Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia e Inglaterra. Marcó un antes y un despúes en mi relato: en el 98 con el gol de Marcelo Salas en Wembley ante Inglaterra. El gol más lindo que he relatado en mi historia radial. Un golazo”, afirmó el popular Chico Díaz.

Publicidad

Publicidad

“Salas venía llegando desde River, lo había contratado recién la Lazio. Venía a buscarlo el gerente deportivo en un avión privado para llevarlo a Italia. Firmó el contrato en el hotel de concentración antes del partido”, recordó Díaz Correa, un curicano de tomo y lomo, en esa distendida charla.

El recuerdo de un Equipo de Todos que ilusionó a todo Chile por volver a un Mundial tras 16 años de ausencia. “Gracias a don Nelson Acosta, fue una gran selección chilena con Salas y Zamorano. Era de temer, era una Roja buena. Buen arquero, buenos defensas, volantes como el Coto Sierra, Estay”, dijo el narrador, quien todavía trabaja en la radio Cooperativa. Una voz insigne de aquel medio.

ver también Ítalo Traverso reclama por el reconocimiento a Nelson Acosta que nunca llegó: “Ya no habla ni hace gestos”

Ernesto Díaz Correa revela reto de Nelson Acosta por su cercanía con Marcelo Bielsa

Ernesto Díaz Correa forjó una relación muy cercana con Marcelo Bielsa y, según él, eso molestaba a Nelson Acosta. “Él cachaba cuando yo le vendía humo y me frenaba. Lo trataba de convencer que se quedara, toda la gente me pedía. Gracias por todas las alegrías y emociones, pero quédese”, contó sobre sus intentos fallidos por retener al Loco en la Roja.

Publicidad

Publicidad

“Me hice amigo de él en el aeropuerto en Toulon. Me presenté ante él, le dije que iba en la gira. ‘Usted me verá en el hotel, en el aeropuerto, en el estadio, donde sea’. Y quiero que me ayude a entrevistar a los jugadores. Me dio la mano, me presentó a Bonini. Me dice ‘todas las inquietudes que usted tenga, conmigo’. Entré de una”, recapituló el popular relator.

Marcelo Bielsa conversa con Ernesto Díaz Correa en Toulon, Francia. Una prueba de la cercanía (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

Aunque le encargó una misión. “Y me dice ‘pero usted me va a ayudar’. Me pide que ‘no quiero ningún representante que venga a hablar con los jugadores. No quiero que me los saquen del partido’. De ahí para adelante, todo. Me llamaba por teléfono, me citaba a Pinto Durán, veíamos partidos, me regalaba camisetas. Me llamaba a las 7 de la mañana, le gustaba conversar conmigo”, recalcó Ernesto Díaz Correa.

Publicidad

Publicidad

“El Pelaito Acosta se enojaba mucho. Qué te creís que le andai chupando las patas a Bielsa. Ahora todo con él y, ¿para atrás qué? Cuando le hicimos una despedida con Vladimiro Mimica, le dolía que no fuera reconocido por la ANFP con un asiento en el Nacional. Era lo mínimo”, cerró el Chico Díaz.

Nelson Acosta dejó varias alegrías junto a la selección chilena. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

ver también Hijo de Nelson Acosta actualiza su estado de salud: “Está delicado, pero…”

Revive la entrevista a Ernesto Díaz Correa

Publicidad