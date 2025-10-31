Uno de los virales más recordados del paso de Marcelo Bielsa en la selección chilena es el gritoneo contra Marco Estrada, en uno de los amistosos previo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Ahí, el “Loco” se robó las miradas en Calama, durante el partido ante Zambia, arremetiendo contra el zurdo que venía de brillar en la U. 15 años más tarde, el ex jugador cuenta detalles inéditos del hecho.

“Dentro de la selección no podías estar lesionado por el momento cerca del Mundial y uno quería estar, me tuve que infiltrar, me vendé y todo, fuimos a jugar a Calama (Zambia), nadie se quería bajar”, partió recordando, en diálogo con De Buena Fuente.

Estrada no olvida a Bielsa y sus palabras

Siguiendo con su relato, Marco Estrada repasó los gritos de Marcelo Bielsa al borde del campo de juego, durante el amistoso contra Zambia. Eso sí, con inesperada reacción después.

“Al negrito que viene encarando se le arranca el balón y yo levanto la pelota y me pone el planchazo. Yo escucho solo el grito (Bielsa), se escuchaba todo. Solo escuché ‘Estradaaa’, no quería mirar, Jara me decían ‘te llaman’, jajajá”, relata.

Publicidad

Publicidad

Fue ahí que ya con los ánimos más tranquilos, el entonces entrenador de la selección chilena tuvo un particular diálogo con Marco Estrada. Según el zurdo, Bielsa lo llamó para conversar personalmente por el hecho.

ver también “Yo soy de Colo Colo”: Marco Estrada reveló que perdió un traspaso por un insólito motivo

“Al otro día llegamos a Pinto Durán y me pidió disculpas, dijo que se equivocó porque no vio que los micrófonos, que se los pusieron dentro de la banca”, cerró.