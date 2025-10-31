Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Estrada cuenta la verdad del viral gritoneo de Bielsa en Chile: “Me gritaba y no lo quería mirar, al otro día me…”

El ex jugador de la Roja reveló nuevos detalles del "qué carajo te creés" del Loco al mando de la selección.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El recuerdo del polémico grito de Bielsa a Estrada.
© Partidos de la Roja.El recuerdo del polémico grito de Bielsa a Estrada.

Uno de los virales más recordados del paso de Marcelo Bielsa en la selección chilena es el gritoneo contra Marco Estrada, en uno de los amistosos previo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Ahí, el “Loco” se robó las miradas en Calama, durante el partido ante Zambia, arremetiendo contra el zurdo que venía de brillar en la U. 15 años más tarde, el ex jugador cuenta detalles inéditos del hecho.

“Dentro de la selección no podías estar lesionado por el momento cerca del Mundial y uno quería estar, me tuve que infiltrar, me vendé y todo, fuimos a jugar a Calama (Zambia), nadie se quería bajar”, partió recordando, en diálogo con De Buena Fuente.

Estrada no olvida a Bielsa y sus palabras

Siguiendo con su relato, Marco Estrada repasó los gritos de Marcelo Bielsa al borde del campo de juego, durante el amistoso contra Zambia. Eso sí, con inesperada reacción después.

“Al negrito que viene encarando se le arranca el balón y yo levanto la pelota y me pone el planchazo. Yo escucho solo el grito (Bielsa), se escuchaba todo. Solo escuché ‘Estradaaa’, no quería mirar, Jara me decían ‘te llaman’, jajajá”, relata.

Publicidad

Fue ahí que ya con los ánimos más tranquilos, el entonces entrenador de la selección chilena tuvo un particular diálogo con Marco Estrada. Según el zurdo, Bielsa lo llamó para conversar personalmente por el hecho.

“Yo soy de Colo Colo”: Marco Estrada reveló que perdió un traspaso por un insólito motivo

ver también

“Yo soy de Colo Colo”: Marco Estrada reveló que perdió un traspaso por un insólito motivo

“Al otro día llegamos a Pinto Durán y me pidió disculpas, dijo que se equivocó porque no vio que los micrófonos, que se los pusieron dentro de la banca”, cerró.

Lee también
Estrada contó la historia detrás del "qué carajo te crees" de Bielsa
Selección Chilena

Estrada contó la historia detrás del "qué carajo te crees" de Bielsa

El insólito error que dejó a Estrada sin jugar en el fútbol español
Chile

El insólito error que dejó a Estrada sin jugar en el fútbol español

En su día mundial: la oncena histórica de los zurdos chilenos
Chile

En su día mundial: la oncena histórica de los zurdos chilenos

La joya del fútbol chileno que no está ni ahí con jugar en los grandes
Chile

La joya del fútbol chileno que no está ni ahí con jugar en los grandes

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo