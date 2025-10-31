Universidad de Chile sigue masticando la polémica eliminación de la Copa Sudamericana ante Lanús. Marco Estrada habló de que la Conmebol tuvo que ver en la controversia.

El Granate anotó tras una jugada que comenzó con una mano, siendo Rodrigo Castillo quien puso el 1-0 definitivo. Los Azules se fueron encima de Alexis Herrera, árbitro venezolano del duelo, pero este no dio pie atrás en su decisión de no sancionar nada.

La visión de Marco Estrada

Mientras en Lanús festejan el paso a la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentarán a Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, en Universidad de Chile sigue la molestia por la jugada que pudo cambiar totalmente la historia.

Además del gol validado al Granate, el árbitro Alexis Herrera tampoco echó a Agustín Cardozo por una plancha a Javier Altamirano. Toda esta situación ha hecho que muchos empiecen a sospechar que estos fallos no fueron errores, sino que había algo más detrás.

ver también “No les voy a mentir”: la opinión de Davoo Xeneize sobre la polémica de Lanús ante la U

Marco Estrada, campeón con U. de Chile en 2009, acusó que la Conmebol intervino en toda esta situación. El motivo sería la polémica que había protagonizado con Independiente, donde desde Paraguay le dieron la clasificación a los Azules, pero estos habrían quedado en la mira y ahora les cobraron factura según el Cañonero Azul.

“El Var lo anularía su fuese a los 15 minutos de partido. ¿Tú crees que la Conmebol no metió mano en el Var? La Conmebol no tuvo ninguna otra hueá que hacer que decir ‘bueno, por reglamento y por toda la hueá tiene que pasar la U, pero a estos se las vamos a cobrar en el momento que sea necesario’“, indicó Estrada en DLT.

Publicidad

Publicidad

U. de Chile terminó a los golpes con Lanús. Imagen: Photosport

“El fútbol argentino donde claramente, ha sido por historia, los han ayudado“, cerró el mundialista en Sudáfrica 2010. Universidad de Chile ahora intentará terminar de la mejor manera posible el 2025, buscando la clasificación a la Copa Libertadores en el torneo local.