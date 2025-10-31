Es tendencia:
Copa Sudamericana

“No les voy a mentir”: la opinión de Davoo Xeneize sobre la polémica de Lanús ante la U

El streamer argentino analizó la dos jugadas más discutidas de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Por César Vásquez

Davoo Xeneize entregó su punto de vista sobre las acciones más discutidas.
© Youtube - PhotosportDavoo Xeneize entregó su punto de vista sobre las acciones más discutidas.

Universidad de Chile mastica una polémica derrota ante Lanús por Copa Sudamericana. Es tema obligado entre los futboleros y hasta Davoo Xeneize comentó la situación.

El Granate venció por 1-0 a los Azules con un muy discutido gol de Rodrigo Castillo. La jugada de la anotación se inició con una clara mano de Eduardo Salvio, la cual no fue sancionada por el árbitro Alexis Herrera. La acción fue muy protestada por el Romántico Viajero.

El análisis de Davoo Xeneize

Davoo Xeneize es un popular streamer argentino, el cual suele seguir todos los partidos de las competencias sudamericanas. El encuentro entre U. de Chile y Lanús no fue la excepción, por lo que decidió analizar las dos jugadas más polémicas de la noche en La Fortaleza.

La primera acción discutida por los chilenos, fue si merecía roja Agustín Cardozo tras una fea infracción sobre Javier Altamirano. “Voy a dar mi opinión objetiva, no quiero que se enoje nadie. Para mí esto claramente es roja directa, para mí esto es expulsión. No me vengan con el cuento de que iban 5 minutos, porque a (Luis) Advíncula lo expulsaron a los 20 segundos el año pasado”, indicó.

ver también

“Hay que saber perder”: Pollo Vignolo se lanza con todo contra U. de Chile tras eliminación

Para mí es expulsión por la agresividad con la que va, no puedes nunca ir así. No hace falta que deje la plancha 3 segundos para que sea roja. Ya el hecho de ir con esta agresividad, no tocar la pelota e ir al jugador, para mí es meritorio para que te expulsen“, agregó Davoo.

Sobre la polémica mayor que fue el gol de Rodrigo Castillo, el famoso hincha de Boca Juniors tampoco dudó. “Para mí es mano, qué querés que te diga amigo. Piensen que la pelota cambia completamente la trayectoria después de que toca en la mano de Salvio”, comentó.

Si bien la mano está en una posición natural, para mí es mano. Qué quieren que les diga. Para mí era mano y roja, no les voy a mentir. Miren que a mí no me gusta que los chilenos lloren por cualquier cosa, pero para mí era roja y mano”, cerró Davoo Xeneize.

