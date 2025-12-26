Universidad de Chile está a detalles de anunciar la llegada de Francisco Meneghini como nuevo entrenador, opción que no termina de convencer a Claudio Borghi.

El Romántico Viajero logró sellar la salida de Gustavo Álvarez. Si bien el argentino salió con algo de polémica desde el CDA, en lo deportivo dejó una buena imagen, por lo que Paqui tendrá una difícil misión para mantener al club de forma competitiva.

Los cuestionamientos de Borghi a Meneghini

La llegada de Francisco Meneghini a Universidad de Chile es casi un hecho. El argentino tiene 37 años, una edad corta para ser técnico, pero lleva muchos años involucrado en el fútbol tras ser ayudante de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece.

“No tiene títulos y ni grandes campañas, es un técnico prometedor y joven… ¿hasta que edad será joven? ¿Cuántas posibilidades tiene en otros equipos para ver tu calidad?”, cuestionó Borghi en “A Veces Hablamos de Fútbol” de PicadoTV.

“Yo no sé, hay que verlo en cancha, ojalá le vaya bien, todo es riesgo, para mí es un riesgo que él llegue a un club grande y tenga estas obligaciones este año, si lo va hacer”, complementó el tetracampeón con Colo Colo.

Meneghini ya estuvo en U. de Chile como ayudante técnico. Imagen: Photosport

Meneghini ha dirigido a Unión La Calera, Audax Italiano, Everton, Defensa y Justicia y de último paso en O’Higgins. En el Capo de Provincia clasificó a Copa Libertadores y usó a varios jugadores jóvenes, aunque según Borghi, esto no será fácil en la U.

“Los jugadores no los saca el técnico del primer equipo, solo los sube, O’Higgins tiene esa gran virtud de tener muchos chicos jóvenes. ¿La U lo podrá hacer? la U no es un lugar para poner a 4-5 jóvenes juntos, no lo es, estás obligado a ir por el campeonato. Con chicos se juega bien, con grandes se gana un campeonato”, cerró Bichi Borghi.