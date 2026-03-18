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Universidad de Chile

Maximiliano Guerrero se sorprendió con el nombre de Fernando Gago: “Fue un gran jugador, pero…”

El jugador azul fue sorprendido con la noticia en plena rueda de prensa, donde optó por no decir mucho y sólo destacarlo por su carrera.

Por Cristián Fajardo C.

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Fernando Gago es el nuevo técnico de U de Chile.
© Montaje IAFernando Gago es el nuevo técnico de U de Chile.

Universidad de Chile se alista para recibir a su nuevo entrenador, el argentino Fernando Gago, quien llegará los próximos días para asumir en el banco de los azules.

Por lo mismo, los jugadores se han ido enterando de la decisión que acaba de tomar la directiva de Azul Azul, aunque con un tono de sorpresa a la hora de declarar.

Como le pasó a Maximiliano Guerrero, que justo el tocaba hablar en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, pero que tuvo que poner un freno en sus declaraciones.

Por lo mismo, las dos veces que fue consultado por el técnico argentino, prefirió reservar su opinión u algún comentario, de manera de no ser el foco de la noticia en los azules.

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Pero, se encontró con la sorpresa que minutos antes de iniciar su rueda de prensa, se confirmó a Fernando Gago como el nuevo técnico, lo que hizo variar la pauta.

“La verdad que no sabemos mucho, no sé si es oficial, prefiero no hablar del tema porque no sabemos”, trataba de defenderse ante los micrófonos.

Pero, de igual forma, no pudo escapar cuando se le consultó sobre qué conoce de Gago, más allá de ocultar que será su próximo jefe en la banca de la U.

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“Fue un gran jugador, todos lo conocemos como jugador y como entrenador no sé mucho. No quiero hablar mucho del tema, pero compitió a gran nivel muchos años”, finalizó.

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